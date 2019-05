Tristes realidades del PLD, PRM, PRD y PRSC

Los conflictos inconstitucionales que hoy se registran en el país, deberán ser buenos ejemplos para cuando otra vez sea necesario modificar la actual Constitución de la República, en cuyos textos hay un Transitorio, elaborado únicamente para vulnerarle los derechos al Presidente Danilo Medina.

Cuando en el 2015 se modificó la Constitución para que el Presidente de la República de turno sólo pudiera aspirar a una reelección o dos períodos consecutivos, se ignoró que también se estaba aprobando una controversia jurídica.

¿Y por qué? Porque dice ocho años consecutivos.

Pero si la modificación fue en el 2015, sólo hay un período de cuatro años, que es el 2016-2020. Si la Constitución dice dos períodos consecutivos, no hay ningún tipo de duda que el actual período, si el mandatario decide aspirar otra vez, vence en el 2024, que es lo que está reclamando el ministro de Administración Pública y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Ventura Camejo, el cual es el creador de esa propuesta.

Lo peor es que el otro sector del PLD, dirigido por el ex Presidente Leonel Fernández, está enredado en la soga de la oposición política y le está diciendo a su propio gobernante, que quienes tienen la razón son los opositores, creyendo que será favorecido si los órganos electorales fallan inconstitucionalmente en contra de Danilo Medina.

Eso es preocupante, debido a que el PLD tiene en la figura de Leonel Fernández, a uno de los mejores juristas del país, porque además de tener una gran calidad jurídica, está dotado de los más amplios conocimientos mundiales en términos políticos.

El sector de Leonel Fernández parece que entiende que la oposición política no tiene otros destacados juristas, que saben que si a Medina se le impide repostularse para los otros cuatro años que establece la Constitución de la República, ese grupo también será afectado con la misma decisión.

¿Y por qué? Porque si a Danilo se le impide repostularse haciendo uso de la propia Constitución, aplicando la retroactividad, que no existe en ninguna parte del mundo a ese nivel, la oposición lo va a rechazar legalmente y de segura triunfará, porque éste duró 12 años en el poder.

¡Esa misma retroactividad impedirá la repostulación, porque ese sería el término real y correcto, del ex Presidente Fernández!

Pensamos que el PLD debe estar preparado para si se aplica la violación constitucional en contra del Presidente Medina, como sería el sumarle cuatro pasados años antes de la modificación a la Constitución, porque ésta también se llevaría al ex mandatario Leonel Fernández.

Y cuando decimos debe estar preparado, es que vaya pensando en una tercera opción presidencial, en virtud de que si Danilo Medina es inhabilitado por la aplicación de la retroactividad constitucional, también Leonel será afectado por la misma decisión.

Con la retroactividad sólo se favorece el ex Presidente Hipólito Mejía, debido a que sólo duró cuatro años en el poder y la Constitución dice ocho consecutivos. Pero Danilo y Leonel saldrán para toda la vida del escenario como figuras presidenciales.

¡Sería el primer país del mundo que reconocería la aplicación de la retroactividad en su Constitución! Si hay otro en el mundo, hágamelo saber.

El otro problema que tiene la mayoría de electores dominicanos, es que tenemos un conjunto de partidos opositores que se pasó tres años criticando las intenciones continuistas del sector de Danilo Medina, que entendemos tiene derecho a aspirar a los otros cuatro años que dice la Constitución, pero no a preparar un programa de propuestas de gobierno.

La obra de gobierno de Danilo Medina supera a todas las anteriores y de ahí depende su alta popularidad. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sigue con sus acostumbrados conflictos.

¡Sin opción presidencial! El Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró calar profundamente en las elecciones pasadas, con más del 35 por ciento de los votos, pero a pesar de que lidera la oposición, si el candidato presidencial del PLD es Medina, no tiene ninguna esperanza de ganar.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se dedicó a recibir los millones de pesos que le otorga el gobierno a través de la Junta Central Electoral (JCE) y nada más. ¡Es un partidito!

No sabemos con qué ofertas electorales va a ganarle la oposición a Medina. Pensamos que todos sus esfuerzos están en lograr que se les aplique la retroactividad al Presidente Medina y al ex jefe de Estado, doctor Leonel Fernández Reyna.

¿Pero qué le va a suceder a la oposición si el PLD, como siempre lo hace, termina unificado? Y pensamos que así será, porque el que sale de ahí, para formar otra agrupación o entregársele a cualquier otra de las demás fuerzas políticas, sabe que se llevaría un grupito de seguidores que no le alcanzaría ni para ganar una regidoría.

Pero hay que decir que el PLD tiene la gran oportunidad de seguir en el poder o entregarlo.

Y si lo entrega, que unido podría mantenerse por muchos años, no hay ninguna duda de que también le llegará su destrucción para siempre, porque la represión en su contra sería tan fuerte, que la mayoría de sus dirigentes irían a la cárcel acusados de corruptos, no importa que no robaran, porque lo correcto sería sacarlos de circulación, y otros, que no soportarían las vejaciones, abandonarían el país en la transición, para no escribir “otra cosa”.

¡Les llegó el tiempo a los peledeístas para echarse agua fría en el cerebro y comenzar a pensar qué les conviene más, el agua o el fuego!

