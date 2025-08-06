Tribunal rechaza extinción del proceso contra Adán Cáceres
Santo Domingo, 6 ago (EFE).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo en el proceso seguido por corrupción administrativa al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y demás imputados en el entramado desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fundamentaron su decisión en precedentes del Tribunal Constitucional, que han establecido que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la justicia dominicana, caracterizado por limitaciones institucionales y múltiples recursos procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos.
EN LA FASE PRELIMINAR SE PRODUJO UNA PRORROGA
En el párrafo 20 de la decisión, el tribunal señaló que en la fase preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco a noventa y cinco días hábiles, dijo el Ministerio Público en una nota.
Esta medida, explicaron las juezas, se adoptó para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos.
De igual forma, en el párrafo 21, las juezas detallaron que durante la etapa de juicio se produjeron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2024, fecha en la cual inició la presentación oral de la acusación por parte del Ministerio Público.
I am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
Here is I started_______ WORKSTAR1.COM
¡ZAPE!
Es una pena que a estas alturas del proceso aún se les esté dando vueltas ya que a ese corruptos le tocan unos 30 bajos rejas sin ni si quiere llévalo a juicio ya lo de el está más que claro
De esa es la única que forma de no hacer Justicia con este grupo de Ladrones.
Al final , Leonel / Danilo meterán la mano y las tres juezas le agarrarán los codos sacándoles 25 millones a cada una y soltarán al bandido que volará para LA MADRE PATRIA donde millones de EUROS lo esperan y a disfrutar . Esa es la movida con este criminal !
Lo mismo de siempre, HASTA UN DIA que suceda lo mismo que en Haití, que el pueblo se lanzó a las calles, hastiado de tanta corrupción e impunidad. Y los políticos y las élites económicas haitianas los denominan: «bandoleros», «delincuentes» y «pandilleros».