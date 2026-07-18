Tribunal declara inadmisible recurso de indexación salarial

El fallo fue dictado en audiencia este 17 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad que buscaba obligar al Gobierno a actualizar por inflación el monto a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR).

El recurso, presentado en enero de 2025, impugnaba el artículo 45 de la Ley 80-24, que aprobó el Presupuesto General del Estado para ese año y mantuvo congelado el umbral exento del impuesto.

Sin embargo, el TC emitió su decisión el 16 de julio de 2026, cuando dicha ley ya había perdido vigencia.

La alta corte concluyó que el presupuesto de 2025 dejó de producir efectos con la entrada en vigor del presupuesto de 2026, por lo que consideró que el recurso carecía de objeto y no procedía pronunciarse sobre su constitucionalidad.

VOTOS DISIDENTES

La decisión no fue unánime. La magistrada Alba Luisa Beard Marcos sostuvo que el TC debió conocer el fondo del caso, al tratarse de un asunto de interés público que se repite cada año mediante las leyes de presupuesto.

Por su parte, el magistrado Amaury A. Reyes Torres respaldó la inadmisibilidad por respeto al precedente vigente, aunque propuso revisar ese criterio. Advirtió que las normas de vigencia temporal podrían quedar sistemáticamente fuera del control constitucional si expiran antes de que el tribunal decida.

IMPACTO DEL FALLO

La sentencia también podría influir en otra acción de inconstitucionalidad pendiente contra la suspensión de la indexación del ISR en el Presupuesto General del Estado de 2026, presentada por legisladores de oposición.

Actualmente, los trabajadores con ingresos mensuales superiores a RD$34,685 comienzan a pagar ISR. Ese umbral ha permanecido congelado durante varios años, pese al incremento de la inflación, lo que, según los demandantes, ha ampliado la cantidad de asalariados alcanzados por el impuesto.

an/am