Tres policías heridos en ataque pandillero en capital de Haití

Puerto Príncipe, 2 sep.- Los pandilleros que martirizan a la población de Montrouis atacaron a una patrulla con un saldo de tres policías heridos y su vehículo quemado, otro hecho que demuestra hoy el poder de las bandas armadas en Haití.

«Estábamos cruzando la ciudad cuando nos informaron que un grupo de asaltantes estaba causando pánico en la carretera nacional número 1. Al ver un automóvil que nos pareció sospechoso, le ordenamos que se detuviera, y los pasajeros dispararon inmediatamente contra nosotros», explicó el jefe de policía de Saint-Marc, Jean Chéry.

Los agentes respondieron y el tiroteo fue por espacio de una hora y media, precisó el diario Le Nouvelliste.

El tipo de lesión de los policías son fracturas, pues un proyectil alcanzó un neumático y la camioneta policial se volcó.

Testigos aseguraron que en el incidente participaron varios autos y motocicletas de los bandidos.

of-am