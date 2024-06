Tres historias muy recientes mal contadas (OPINION)

Pienso que esas expresiones, resumidas en historias discordantes y dañosas, no podemos verlas como producto del calor, del estrés de una batalla electoral por el poder político, que se libra en el fragor de casi una guerra entre todos, o enfrentados los de abajo, los opositores, a un gobierno dictatorial, represivo, abusador.

Pero eso no es así, no fue ni ocurrió así, ni en la más barata o cara pintura, porque los que acudieron a las elecciones generales del 19 de mayo recién pasado, sabían 6 meses atrás de que no tendrían la más mínima posibilidad de vencer en las urnas al presidente Luis Abinader, y tampoco gananciosos en la estructura congresional.