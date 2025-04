Haití aspira reactivar turismo debilitado por la violencia

Puerto Príncipe, 9 abr.- Haití aspira hoy reactivar las actividades del sector del turismo, un rubro que sufre la pertinaz escalada de violencia que sacude a la nación caribeña.

John Herrick, ministro de Turismo de Haití, explicó que esta esfera es blanco de la inseguridad generalizada creada por las bandas armadas.

Herrick alberga la esperanza de que el sector se recupere con sus propios ingresos, a pesar de la situación actual.

Un punto importante a resolver -en opinión del titular citado por el diario Le Facteur Haiti- es el buen funcionamiento de los enlaces aéreos entre el Gran Sur y los vuelos internacionales, como es el caso de Cap-Haitien.

Estas conexiones, dijo, pueden atraer a los turistas de la diáspora para que regresen al país independientemente de las zonas atacadas por las pandillas.

Herrikc está a la espera de las acciones concretas del Estado para recuperar el control de la situación.

El pasado año la situación de caos terminó por ahuyentar el turismo de cruceros, una modalidad que generaba importantes recursos financieros al país caribeño.

En esa línea, la compañía Royal Caribbean había cancelado sus escalas, y también lo hicieron los cruceros: Adventure of the Sea, Independence of the Seas, Liberty of the Seas, Freedom of the Seas y Symphony of the Seas.

of-am