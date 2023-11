Tres Décadas de Humor | Raymond Pozo & Miguel Céspedes @ Lehman Center

NUEVA YORK.- Lehman Center for the Performing Arts se enorgullece de presentar tres décadas de comedia con Raymond Pozo y Miguel Céspedes el sábado 11 de noviembre de 2023 a las 8:00 pm.

Cuando se trata de humor y risas, hay dos nombres que inmediatamente les vienen a la mente a los dominicanos: Raymond y Miguel. Estos dos talentosos comediantes han arrasado en la escena de la comedia dominicana, llevando alegría y risas al público de todo el mundo.

Lehman Center for the Performing Arts está en el campus de Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Entradas para Raymond Pozo & Miguel Céspedes el sábado 11 de noviembre de 2023 a las 8:00 pm (VIP $100 , $85, $65, $40, $35) se pueden comprar llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833. Para español: 718-960-8835 (de lunes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. y comienza 4 horas antes del horario del espectáculo los fines de semana), o mediante acceso en línea en https://www.lehmancenter.org/events/raymond-y-miguel.

Lehman Center es accesible en el tren 4 o D hasta Bedford Park Blvd. y está junto a Saw Mill River Parkway y Major Deegan Expressway.

Nacidos y criados en la República Dominicana, Raymond y Miguel crecieron en una cultura que valora el humor y la risa. Se inspiraron en los grandes comediantes de su época y supieron desde pequeños que querían hacer reír a la gente. Comenzaron sus carreras actuando en clubes de comedia locales.

En la década de 1990, se conocieron haciendo sketches cómicos en The Caribe Show y rápidamente ganaron seguidores por su estilo único de comedia.

Su química en el escenario, completa con un ritmo cómico impecable, es innegable. Pero su capacidad para conectar con la audiencia es lo que realmente los diferencia de otros comediantes.

El humor de Raymond y Miguel tiene sus raíces en situaciones cotidianas con las que los dominicanos pueden identificarse. Abordan temas como la familia, las relaciones y las idiosincrasias culturales con un enfoque alegre que resuena en la audiencia. Su capacidad para encontrar el humor en lo mundano es lo que los hace tan queridos por sus fans.

Raymond y Miguel no son sólo comediantes, sino también actores, escritores y productores — durante los últimos 30 años, han perfeccionado su oficio y ampliado su repertorio. Protagonizaron numerosos programas de televisión, como La opción de las 12, Quédate ahí, Atrapados y Titirimundaty y Tremenda opción del Sábado. En 2004 crearon su propio programa de televisión, El Show de Raymond y Miguel, transmitido por Telemicro.

También protagonizaron la película La vida de los Reyes, que narra su vida y carrera. Raymond & Miguel han ganado varios Premios Soberanos en el campo del humor. También fueron coronados “Los nuevos reyes del humor” por los legendarios comediantes dominicanos Freddy Beras-Goico, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga.”

Una de las razones por las que Raymond y Miguel se han convertido en figuras tan queridas en la República Dominicana es su compromiso de contribuir a su comunidad. Han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre importantes cuestiones sociales y han organizado eventos benéficos para apoyar a los necesitados.