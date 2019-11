Traperos Jon Z X Miky Woodz lanzan tema con Rick Ross

Miami, Fl.-Los genios del Trap Jon Z X Miky Woodz no paran de sorprendernos con su talento y colaboraciones de primera. Hoy, lanzan el tema y video musical de «Star Island», junto al rapero estadounidense Rick Ross que desde el 2002 tiene éxito tras éxito y canciones con artistas como Jay Z, Young Jeezy, Kanye West, Trick Daddy, entre otros.

El tema «Star Island» nacio por la idea de Manuel Alejandro Ruiz (Boy Wonder) de Chosen Few Emerald Entertainment y el video musical que fue filmado en la ciudad de Miami fue dirigido por Ever Beaulmont. El tema Bilingüe y video cuenta del progreso y el estar bendecido de poder llegar al éxito cuando vienes de abajo pero siempre hay un hater que critica pero ellos no dejan que eso los desenfoque de lo importante.

La aportación de Jon Z en este tema es estelar y muestra de nuevo lo talentoso que es como rapero y la facilidad que tiene para transmitir sus mensajes a través de la musica. Jon Z es considerado uno de los Lideres del genero Trap y ha grabado canciones con Enrique Iglesias, Tyga, YG, Baby Rasta, Arcangel, entre otros. Jon continua girando con conciertos totalmente vendidos, pronto lanza su línea de ropa con LRG y no para de hacer éxitos para sus seguidores.

Miky Woodz es sin duda uno de los cantantes del Trap con mas proyección del momento y cada paso que hace lo sigue elevando y consolidando en el genero. Conocido como el OG, nombre del album que lanzo en el 2018, ha participado en temas con Farruko, Bad Bunny, Darkiel, Noriel, y mas reciente grabo un tema y video musical con Zion y Lennox que pronto sale a la calle.

Ya esta disponible el tema de «Star Island» en todas las plataformas digitales, y para ver el video musical, haz clic en la foto de abajo.

of-am