Tranquilos, las deudas pagan (OPINION)

El autor es abogado.

Los gobiernos (PLD y PRM) desde el 2007 siguen contratando más y más deudas para financiar las operaciones del Pendejo Estado, pero también han utilizado una parte de los recursos contratados, para repartir pensiones a compañeritos del partido de turno; a gente que invirtió dinero en las campañas electorales; y a los socios políticos de los partidos aliados!

No está en discusión que desde el 2007 no nos sobra el dinero (cero superávit), nos pasa lo opuesto, nos falta (déficits fiscales), pero a pesar de ello (del faltante), los dos partidos (PLD y PRM) que han administrado el gobierno desde esa fecha, han seguido contratando nuevas deudas, y han destinando una parte de ellas, a nada más y nada menos que regalarla a través de pensiones especiales a un grupo de dominicanos privilegiados.

Es decir, han estado endeudando el pendejo país dominicano, para repartir pensiones a ciertos ciudadanos de primera categoría, promoviendo un estado de privilegios, en vez de fortalecer del estado de derecho.

Por eso reiteramos: La mejor AFP no es la AFP Reservas; la AFP Popular; la AFP Crecer; ni la AFP Siembra, sino un partido político grande, o uno pequeño pero aliado a uno grande con posibilidad de ganar.

Si usted se encuentra en una de esas dos situaciones no tiene que cotizar un sólo peso en la seguridad social (aportar), ya que cualquier presidente, alegremente, le puede regalar una pensión especial, siempre que esté dentro de su círculo de amigos, sea su compañero de partido, o simplemente es un militante o activista de algún partido aliado al partido en el gobierno. Así de fácil.

Sólo en un país con un electorado conformado por gente que está entre el 5to y el 6to grado de primaria, es posible escoger como presidente, a una persona capaz de endeudar el país para regalarles pensiones a sus compañeros, amigos y socios políticos, bajo la irresponsabilidad de que las nuevas deudas pagan dicho despilfarro.

jpm-am