OPINION: Traición actual de curas nicas y de dominicanos en 1963

https://acento.com.do/opinion/ la-iglesia-y-el-golpe-de- estado-a-bosch-1-8285228.html6 – Santiago, República Dominicana. – Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica, la oligarquía y los militares corruptos, con el apoyo de los Estados Unidos, fueron los autores del golpe de estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963.

7 – Los sacerdotes Láutico García y Marcial Silva, quienes eran capellanes de las Fuerzas Armadas Dominicana, le declararon la guerra a Juan Bosch, los religiosos lo acusaron de comunista, usaron los pulpitos, colegios y la misma Fuerza Armada para desacreditar al candidato del PRD en las elecciones de 1962.

8 – Los padres García y Silva utilizaban los medios de comunicación de la Iglesia Católica para difamar al PRD y a su líder, las emisoras Radio Santa María en La Vega, Radio Libertad en Santiago, Radio Sol en Higüey y la revista Amigo del Hogar, fueron tribunas para llamar al pueblo a no votar por el partido blanco.

9 – Los cabecillas católicos no perdían ni un instante para atacar a Bosch y acusarlo de Anticristo. En medio de esa lucha de la Iglesia contra Bosch, el obispo Emmanuel Clarizzio fue nombrado nuncio apostólico a mediado del año 1962, Clarizzio era un sacerdote anticomunista, antigobiernos liberales y de inmediato se puso al frente de la lucha contra el partido blanco, para impedir que Juan Bosch ganara las elecciones del 20 de diciembre de ese mismo año.

10 – Cuando la jerarquía de la iglesia vio, que el triunfo de Bosch en las elecciones era inminente, de inmediato los obispos y sacerdotes difundieron una gran cantidad de calumnias e informaciones manipuladas con la finalidad de crear confusión y el caos entre los dominicanos.

11 – Los religiosos mintieron en infinidad de veces, denunciaron falsas campañas y acusaciones contra el PRD y su candidato, advirtieron que si Bosch ganaba las elecciones, llegaría el caos la inestabilidad política y otro Fidel Castro gobernaría el país.

12 – Mientras los obispos y sacerdotes atacaban abiertamente a Bosch y al PRD, monseñor Clarizzio coordinaba con los militares corruptos y la oligarquía para ejecutar la estrategia política con el objetivo de impedir el triunfo blanco.

13 – La desesperación arropó tanto al Clero, que en noviembre de 1962, pusieron a circular un rumor de que si Bosch ganaba las elecciones, El Concordato y El Vicariato serían eliminados. Juan Bosch respondió y acusó a los sacerdotes Marcial Silva y Láutico García de orquestar esa campaña, pero de nada sirvió, los obispos continuaron el ataque.

14 – En el mes de diciembre y faltando pocos días para el proceso electoral el padre García desafió a Bosch a un debate televisivo para demostrar que era comunista, Bosch aceptó el debate y ridiculizó al sacerdote, llenado de más odio hacia el próximo presidente.

15 – Finalmente, los ataques de los religiosos no impidieron que el 20 de diciembre de 1962 el profesor Juan Bosch resultara electo presidente de la República Dominicana con más del 50 por ciento de los votos.

16 – El nuevo presidente empezó un arduo trabajo para recuperar el país y la misma Iglesia dio su apoyo al nuevo mandatario, un apoyo interesado, ya que la Iglesia no quería que Bosch les quitara los privilegios que el dictador Rafael Leónidas Trujillo les había otorgado.

17 – Hubo una tregua por parte de los religiosos, pero cuando ellos se enteraron que el gobierno había sometido ante el Congreso Nacional, un proyecto de constitución de la república, el cual era muy liberal y eliminaba privilegios de la oligarquía, los militares corruptos y la Iglesia.

18 – El proyecto llenó de preocupación a la alta esfera católica y de inmediato fue declarada la guerra una vez más, los sacerdotes, los militares corruptos y la oligarquía, reorganizaron un frente anti Bosch, lanzaron consignas anticomunistas contra el gobierno y empezaron una etapa de boicot contra las autoridades gubernamentales.

19 – Los artículos 25, 30 y 57 del proyecto de constitución, los cuales decían que, prohibía la posesión de tierra en cantidad excesiva, serían sancionados los monopolios y establecía la libertad de creencia, de conciencia y la libertad de profesión en todas las religiones, respectivamente.

20 – Al ver los católicos afectados sus intereses con la nueva Carta Magna, se unieron a los empresarios y militares corruptos, con la ayuda del gobierno norteamericano y orquestaron un plan para derrocar a Juan Bosch, consumándose este, siete meses después del ascenso al poder del partido blanco.

21 – Todos los gobiernos que han pasado por la República Dominicana, han tenido que beneficiar a la oligarquía católica, sin importar si el que estuviera en el poder llenara de sangre los hogares dominicanos, como ocurrió con Trujillo, donde la iglesia se mantuvo en silencio, por el solo hecho de que el dictador los callaba con dinero y privilegios.

A la Iglesia Católica que se hace pasar por democrática y patriótica duartiana

L’OSSERVATORE ROMINICANO

La Iglesia y el Golpe de Estado a Bosch (1)

Por GUIDO RIGGIO 23-09-2015 00:09

Las elecciones

22 – Al elegir a Bosch como presidente el 20 de diciembre de 1962, la mayoría del pueblo dominicano desobedecía a la Iglesia Católica, la que le ordenaba votar en su contra, y con ello le decía que se había liberado de su yugo, y así lo comprendió su cúpula.

23 – Razón suficiente para que desde entonces asumiera los caminos de la conspiración y abandonara la democracia. Frustrada desde entonces se dedicó a conspirar contra el Gobierno Constitucional de Bosch y contra todos aquellos que en el futuro osaran despojarla de los irritantes privilegios que le otorgaba el Concordato y el Estado Dominicano genuflexo. La Iglesia le temía al Estado laico que el profesor promovía y gestaba, al estilo de Duarte y de Hostos, aunque disimulado, los dos personajes de nuestra historia que más había odiado y perseguido la Iglesia.

24 – Por entonces soplaban vientos liberales y esto le molestaba a una Iglesia oscurantista que se nutría de la ignorancia de los pueblos. Sus curas sabían que, de perder su predominio sobre la educación religiosa en la escuela pública, desplazados por la escuela hostosiana como lo haría Bosch, perderían prontamente su control sobre una sociedad dominicana que , aunque abría un poco los ojos , todavía podía ser manipulada por medio del terror y el castigo del infierno , en nombre de Dios, a base del adoctrinamiento religioso malicioso que impartía en las escuelas con los dineros del Estado, abusando de los niños, adoctrinándolos impenitentemente , como una institución parasitaria y parasitante del Estado, medrando del presupuesto de los Estados del mundo , desde que fue fundada por Constantino en Nicea (325) y no por Cristo, cuando los obispos imperiales decidieron falsificar las Escrituras.

25 -A pesar de azuzar a sus rebaños para que votaran contra Bosch mediante reiterados y puntuales llamados públicos y privados , organizados, promoviendo toda una campaña difamación diseñada y ordenada por la cúpula de la iglesia para que en las misas se enfatizara sobre carácter eminentemente comunista de Juan Bosch , aquel aquelarre conspirativo terminó con un debate televisado entre Bosch y el sacerdote Láutico García , (Ver video, https://youtu.be/0ONU4S82I1E ) ante los reclamos de Bosch de que la Iglesia lo estaba difamando, y todo , días antes de las elecciones , en un candente ambiente político donde los curas castrenses arengaban a las tropas dominicanas en los mismos cuarteles , azuzándolas , jurándoles que Juan Bosch era comunista y enemigo a muerte de las Fuerzas Armadas .

26 – Sin embargo, los curas fueron derrotados, por lo que desde entonces recurrieron a sus métodos oscurantistas conspirativos de forma efectiva provocando que un 25 de septiembre de 1963 se produjera el golpe de Estado a Bosch al frente de la oligarquía dominicana. De la misma forma que en 1844 habían conspirado contra Duarte y sus trinitarios emitiendo un documento político que llamaron Carta Pastoral donde enviaban al infierno a quienes no obedecieran los mandatos del General Santana, es decir a quienes siguiesen a Duarte y a sus trinitarios, así de sencillo.

27 – La frustración por la derrota los puso furiosos, desarrollando desde entonces su conspiración golpista que terminó involucrando a unas fuerzas armadas que era constantemente arengada por los sacerdotes castrenses, desde dentro, incitándolos a la desobediencia civil, diciéndoles en las capillas castrenses y en los confesionarios que Dios no apoyaba ningún gobierno comunista.

Declaración de los Obispos del 15 de noviembre de 1962.

28 – En su lucha sucia contra Bosch, los obispos dominicanos emitieron el 15 de noviembre de 1962 una carta infame contra el presidente constitucional de los dominicanos. Su contenido expresaba lo siguiente: “Los católicos deben darse cuenta de la ideología que propugna el PRD para ver si está de acuerdo con los principios cristianos. El papa Pio XI exhorta a los católicos a no descuidar el derecho a votar cuando entran en juego el bien de la Iglesia o de la Patria, porque el abstencionismo puede ser fatal para la supervivencia de los postulados cristianos. Ningún cristiano puede ofrecer su voto a quien combate los lineamientos de la doctrina del cristianismo. Exhortamos a las mujeres cristianas para que hagan un voto de paz y a todos los católicos a votar como deber de conciencia, a no vender su voto y a pensar que con él se va a defender la Patria de la destrucción y del caos, y a dar un mentís a los enemigos de Dios”. “Os bendecimos en el Señor”

Firman:

Octavio Antonio Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomas F. Reilly. (Citado de el “Libro Blanco de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la RD” página 114 a 116, anexo 7-A)

A solo 5 días de las elecciones los obispos volvían remachar lo ya dicho con los mandatos siguientes:

29 – “Los católicos sólo deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la Patria y de la Iglesia.”

“Los católicos no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxista.”

La Iglesia hacía estas exhortaciones para luego mostrar su hipocresía y cinismo declarando al final del mismo documento, que la Iglesia “mantenía una estricta neutralidad en las presentes circunstancias.



A modo de conclusión

A – Con los datos históricos precedentes, el lector tiene suficientes informaciones para reflexionar en cuanto a si puede ser cierto o no la conspiración de que se acusa a los sacerdotes nicas para derrocar al presidente de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega. Para llegar a una conclusión cierta, tómese en cuenta, que los dominicanos ya vivimos esa conspiración en 1963. Desgraciadamente, nosotros no tuvimos un Daniel Ortega que sometiera a la justicia aquellos conspiradores antes de que ejecutaron aquel funesto golpe de Estado contra Bosch; cierto, tampoco las circunstancias geopolíticas lo hubiesen permitido.

B – Todavía, a aquellos sacerdotes conspiradores (Octavio Antonio Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén, Tomas F. Reilly, Marcial Silva, Láutico García etc., sus pares y la oligarquía, los tienen en el sitial de “los grandes dominicanos”. Nunca pagaron por su crimen contra la democracia dominicana.

Y lo peor, sus iguales de hoy, siguen queriendo imponer sus ideas trogloditas y medievales a la generación presente. Sus oposiciones al aborto terapéutico por las tres causales, es una muestra fehaciente de ello.

C – Finalmente: a mis lectores les dejo la palabra, para que expresen su parecer ante el fallo de culpables de conspiración que la justicia nicaragüense ha evacuado contra los sacerdotes y diáconos referidos.