Tradiciones y cultura de Semana Santa

La Semana Santa ha evolucionado mucho en los últimos 40 años, es como si algunas tradiciones se hayan perdido, pues recuerdo que mi madre me decía que el Viernes Santo se estaba prohibido matar animales, comer carnes, cortar árboles, reprimir o pegarles a los niños; también me decía, que no se podía hablar en voz alta y que no se podía bañarse en el río, porque los que lo hacían se volvían peces. En esa época el ayuno era obligatorio y asistir a la iglesia el domingo de ramos para participar en las procesiones religiosas. Era una época muy bonita y beneficiosa para la unidad familiar y el respeto a lo sagrado, a las costumbres y tradiciones.

Cuando era niño me encantaba que llegara la semana santa porque sabía que no iba a trabajar, no me iban a regañar ni dar pela, como lo hacían antes. Una de las cosas que más me gustaba era comer las habichuelas con dulce y salir con mis padres para la iglesia, bien temprano en la mañana. Era un momento muy alegre caminar junto a mis padres y participar en las congregaciones religiosas.

En cambio, estos tiempos la semana santa la gente la espera para realizar viajes con la familia, salir a divertirse, en las playas, ríos, bares y centros de diversión, están muy desesperados porque llegue la semana santa porque quieren descansar, otros visitar a un familiar y una pequeña cantidad de personas asiste a la iglesia. Escribo estas líneas, que creo pocos leerán, con motivo de recordar aquellos tiempos y como han cambiado de manera negativa para la humanidad.

En Semana Santa debiera hacerse una pausa para pensar y reflexionar sobre nuestra conducta, nuestros esfuerzos para hacer que nuestras metas se hagan realidad, pensar en el futuro de la familia, cumplir con la tradición y ofrecer unos minutos a orar a Dios y dar gracias por nuestras vidas, por nuestros hijos y nuestro pan de cada día, sobre todo cuando lo adquirimos con honestidad y respeto por los demás.

Tenemos que saber, que nuestro país no será mejor sin el apoyo de cada ciudadano, debiendo hacer todo nuestro esfuerzo para empujar a que se logren todas las metas. Tener un país unido con un solo Dios. Que las autoridades amen a todos los dominicanos por igual, sin resentimiento, que actúen de cara al fiel de la balanza, que es como debe actuar la justicia terrenal frente a la grandeza de la equidad y los sagrados derechos de cada ciudadano para poder vivir con dignidad.

Las iglesias como orientadoras de las familias con el objetivo de que vivan en paz y que no pierdan la fe y esperanza de alcanzar la felicidad, debe prevalecer bajo ese régimen de enseñanza de una cultura de paz, solidaridad y justicia. Jesucristo, que era hijo de Dios sufrió el escarnio, la humillación, fue calumniado y crucificado como el hecho más abominable e injusto que registra la humanidad.

Conociendo ese hecho tan horrendo, acaecido hace más de dos mil años sobre aquel hombre venido de Dios, ¿qué más le puede pasar a los hombres sencillos del pueblo frente al poder del presidente, del congreso, de la justicia y de los jueces? Hay que saber cuándo castigar y cuando perdonar, porque entre el castigo el perdón hay una franja muy angosta, que puede llevar a los que imparten la justicia a infringir la ley, pero si se recuerda el hecho injusto de la condenación que sufrió ese hombre inocente llamado Jesucristo, y la semana santa se celebra en conmemoración de la muerte de Jesús, esta nos deja una enseñanza que los humanos deben asimilar: el amor a Dios, a su prójimo, el respeto del derecho de las personas, la paz y la convivencia pacífica de que cada ser humano debe gozar.

La Semana Santa es símbolo de reflexión y de unidad familiar y sobre todo para dedicarla a reflexionar sobre las múltiples dificultades que confronta la sociedad en los actuales momentos, dedicando tiempo a la familia y vivirla cónsono con los valores cristianos que nos inculcaron nuestros antepasados por el amor y temor al único Dios, que es nuestro señor Jesucristo.

Exhortamos a todos los ciudadanos a tomar la Semana Santa con moderación, con tal que podamos evitar desgracias tanto para nuestras familias, así como para nuestro prójimo. Si maneja hágalo con prudencia para evitar accidentes innecesarios.

Se acostumbraba a ir a la iglesia a la misa desde las 7.00 de la mañana y permanecer en ayunas hasta las 12.00 del mediodía, porque la gente estaba sufriendo el dolor que había sentido y sufrió Jesús en la cruz del calvario. Entonces la gente se sentía triste porque se decía que había muerto Jesús y que el sábado resucitaría y el domingo subiría al cielo.

Es tiempo de recordar la Semana Santa como el gran acontecimiento cristiano de la muerte y resurrección de Jesús y que sirva como símbolo de fe y esperanza para aquellos hombres y mujeres que sufren cada día el tormento de la incertidumbre y la miseria humana, así como a todos aquellos ciudadanos que se encuentran enfermos y desahuciados. Es tiempo de vivir en familia y conmemorar el verdadero significado de la Semana Santa.

