Trabajo insta a empresarios a cumplir con el aumento de 8 %

Eddy Olivares

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Trabajo instó a los empresarios a que cumplan con el aumento de un 8 % del salario mínimo de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (mipymes), en vigor desde el 1 de febrero de 2026.

El ministro Eddy Olivares recordó que el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó el año pasado un aumento escalonado de 20 % al salario mínimo devengado por los trabajadores en todas las empresas sin importar su tamaño, medida que beneficia de manera directa a 1.4 millones de trabajadores.

“Este aumento favorecerá directamente a cerca del 60 % del empleo formal en República Dominicana, lo que se enmarca en la política del presidente, Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible”, indicó.

Explicó que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo “y combate la pobreza”.

«Iniciándose el 2026, la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento del salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito por el Comité Nacional de Salarios”, afirmó.

Conforme a este ajuste, los trabajadores de las empresas grandes tendrán un salario de 29,988 pesos, para un aumento de 4,998 pesos; los de las medianas devengarán un mínimo de 27,489.60 pesos, un incremento de 4,582 pesos, y los de las microempresas 16,993.20 pesos, 2,832 pesos más.

Olivares aseguró que el aumento salarial mejorará cuánto cubren los sueldos el costo actual de la canasta básica familiar, sobre todo en los hogares más vulnerables.

Indicó que el salario mínimo que pagarán las grandes empresas supera el costo total de la canasta básica del primer quintil de ingresos, para una cobertura de 106.8 %.

jt-am