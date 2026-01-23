Tormenta invernal histórica azotará gran parte de EE.UU.

NUEVA YORK.- Una tormenta invernal de gran magnitud se prepara para afectar a más de 200 millones de personas en Estados Unidos desde este viernes y durante todo el fin de semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El sistema, descrito por meteorólogos como uno de los más potentes de la temporada, traerá nevadas intensas, hielo peligroso, viento fuerte y temperaturas peligrosamente bajas, con un impacto que podría extenderse hasta principios de la próxima semana.

El NWS ha emitido avisos y alertas de tormenta invernal que abarcan una franja enorme del territorio estadounidense, desde las Planicies del Sur y Texas hasta el Noreste y la Costa Atlántica. El sistema se desplazará desde las regiones centrales hacia el este y noreste a lo largo del fin de semana, con condiciones que variarán de nieve intensa a lluvia helada y aguanieve en diferentes áreas.

Las regiones más afectadas serán Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Minnesota, Dakota del Norte, Nueva York y Boston.

En Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut los modelos meteorológicos sugieren que podrían registrarse más de 10 pulgadas (25 cm) de nieve, generando interrupciones en el transporte y servicios básicos.

El NWS ha advertido que la tormenta creará condiciones de viaje sumamente peligrosas debido a:

• Carreteras resbaladizas por hielo y nieve compactada

• Visibilidad reducida por ventiscas

• Vientos fuertes que obstaculizan el tránsito

Se espera que la combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada afecte rutas interestatales y carreteras secundarias, lo que podría derivar en accidentes y cierres viales prolongados.sp-am