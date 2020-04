Tony Ferguson tendría otro oponente para pelea de la UFC

NUEVA YORK.- Tal parece que la tan anticipada pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson está a punto de no suceder… nuevamente.

Nurmagomedov manifestó el lunes a través de las redes sociales que está de regreso en Daguestán, Rusia, por lo cual ahora no puede salir a pelear el 18 de abril contra Ferguson en el UFC 249. ¿La razón? Las restricciones a la hora de viajar debido al coronavirus.

“Estábamos entrenando originalmente en American Kickboxing Academy en San José, California. Luego, la UFC nos dijo que la pelea no se estaría llevando a cabo en Estados Unidos. La opción era los Emiratos Árabes”, explicó Khabib.

“Después de hablar con UFC, decidimos trasladarnos a los Emiratos un mes antes de la pelea. No recuerdo la fecha exacta: era (marzo) el 19 o 20. Tendré que comprobarlo. Pero cuando aterrizamos en los Emiratos, nos enteramos de que van a cerrar las fronteras y nadie podrá salir o volar con la excepción de los residentes”, agregó.

“Entonces, tuvimos que volar de regreso a Rusia. Actualmente, estoy en Daguestán y entreno y me preparo todos los días, aunque no sé para qué me estoy preparando. Me acabo de enterar que en Rusia también no van a dejar salir a la gente. Lo mismo que en los Estados Unidos, lo mismo que en Europa. Todo el mundo está en cuarentena en este momento”, sostuvo.

Según las fuentes de este medio, la UFC conoce el estatus actual de Nurmagomedov y ahora ha comenzado a buscar planes alternativos para la cartelera del 18 de abril, que todavía están decididos a realizar.

A Ferguson, añadieron las fuentes, se le ofreció una pelea contra el principal contendiente Justin Gaethje. Sin embargo, dicho pleito no ha sido acordado ni finalizado.

Gaethje (21-2) ha ganado sus últimas tres peleas seguidas. Estaba en conversaciones para medirse a Conor McGregor el 11 de julio, en Las Vegas, previo a que la pandemia detuviera los próximos planes de UFC.

La UFC, destacaron las fuentes, confía en que ahora pueda celebrar el evento en Estados Unidos. Sin embargo, eso significaría que tendría que estar compuesto por peleadores residentes en suelo estadounidense.

“Ahora escucho que están buscando organizarlo con o sin mí. De acuerdo, adelante”, aseguró. “Todos deberían seguir las reglas. No estoy en contra. Sé que los peleadores necesitan alimentar a sus familias y pagar sus cuentas. Sé lo difícil que es. A menos que peleen, no recibirán ningún dinero”, añadió.

“Incluso escuché que están buscando un oponente para Tony, porque él está en Estados Unidos y yo estoy aquí en Rusia. Pero no estoy aquí por voluntad propia”, matizó Khabib.

“Es realmente difícil entrenar y bajar de peso cuando todo el mundo está bloqueado y no sabes para qué te estás preparando. Pero no es la primera vez que enfrento obstáculos en mi carrera”, sentenció.

UFC también consideró brevemente reservar Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal para el 18 de abril, pero eso no parece probable en este momento, indicaron las fuentes.

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik es otra pelea que la UFC ha discutido agregar a esta cartelera, si finalmente sucede en Estados Unidos.

El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, anunció el sábado que Rusia cerrará sus fronteras el lunes en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus. Esto también impediría que Ferguson ingrese al país para pelear contra Nurmagomedov allí.

Esta sería la quinta vez que el UFC intenta realizar el duelo entre Nurmagomedov y Ferguson. UFC 249 fue originalmente programado para disputarse Brooklyn, Nueva York.

of-am