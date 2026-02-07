Tomateros Culiacan descalifican a Leones RD de Serie del Caribe

GUADALAJARA, México.- Los Leones del Escogido, de República Dominicana, terminaron su participación en la Serie del Caribe Jalisco 2026 al caer 9-4 ante los Tomateros de Culiacán, de México, en el estadio Panamericano de los Charros, de esta ciudad.

Los quisqueyanos, que concluyeron con récord de 3-2, iniciaron comandando el encuentro con una anotación en la segunda entrada generada por un doble de Franchy Cordero al jardín derecho, contra David Reyes, y un sencillo remolcador de Marco Hernández al central.

En el tercero, los melenudos volvieron a atacar con base por bolas a Sócrates Brito, que se estafó la segunda base y anotó con un error del intermedista Carlos Sepúlveda tras un rodado de Junior Lake.

Sin embargo, un rally de tres vueltas de los aztecas en el cuarto frente a Oscar De la Cruz, quien se metió en problemas luego de sacar los dos primeros outs del inning, permitiendo imparable de Víctor Mendoza al prado derecho y transfiriendo a Luis Verdugo, lo que provocó su sustitución por Kenny Hernández, que fue recibido con un cuadrangular de Estevan Florial entre los bosques izquierdo y central.

Otras dos rayitas ampliaron ventaja para los de Culiacán en el sexto, aunque los caribeños sumaron una más en la parte baja de ese capítulo para colocar el juego 5-3. No obstante, el mayor rally de los Tomateros se produjo en el séptimo con cuatro carreras, dos de las cuales llegaron al plato empujadas por Verdugo con un doblete al central ante Jefry Yan.

El lanzador ganador fue Anthony Gose luego de presentarse en un tercio en blanco de dos hits. Hernández fue el lanzador derrotado al permitir una anotación en 1.1 actos.

Por los dominicanos, Cordero se fue de 4-1, con doble y anotada; Brito, de 4-3, con una anotada, transferencia, y base robada, y Hernández, de 4-2, con una producida y una anotada. Por los mexicanos, Florial bateó de 4-2, con jonrón, tres empujadas y una anotada, y Verdugo, de 4-2, con doble, tres impulsadas, una anotada y un boleto.

of-am