Todo listo para segunda Copa Mega Gym 2026 de Sntiago

Claudia Checo de Knupper

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La segunda Copa Mega Gym 2026, continúa generando expectativas en todo el Cibao, entre los amantes de esta práctica deportiva y artística.

La jornada se realizará del 19 al 21 de febrero en el Salón Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la participación de decenas de atletas.

Esta convocatoria coincide con la celebración del décimo quinto aniversario de MegaGym, entidad organizadora de la actividad, avalada por la Federación Dominicana de Gimnasia.

La organización de Mega Gym 2026 está a cargo de Claudia Checo de Knupper y la dirección técnica estará bajo la responsabilidad de Aida Morán (México), María Fernanda Román (Rep. Dom.) directora y subdirectora respectivamente.

Las atletas serán evaluadas por jueces certificados internacionalmente y el evento estará dividido en varias sesiones competitivas de distintas categorías, por edades y niveles, baby gym, futuro nivel 1, niveles Xcel y los niveles del 1 al 10 de acuerdo al código USAG.

