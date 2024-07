Todo listo para la edición 2024 del Latin America Pro Am de Golf

LA ROMANA.- Casa de Campo Resort & Villas celebrará la décima edición del Latin America Pro Am de Golf del 19 al 24 de agosto de 2024.

El campeonato es uno de los más importantes del Caribe y se jugará en los espectaculares campos de Teeth of the Dog y Dye Fore, las joyas creadas por el legendario Pete Dye.

El tradicional Latin America Pro Am ya es reconocido como uno de los mejores de la región, especialmente con el formato de competición entre profesionales y amateurs.

Esta edición contará con la participación de 20 equipos y más de 100 jugadores de diferentes países como Argentina, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Islas Vírgenes, entre otros. Además de destacados profesionales como Luciano Giometti, Ignacio Brea, Armando López Ron, entre otros.

“Es una alegría para nosotros festejar los 10 años de este evento fantástico. Los aficionados disfrutan mucho la posibilidad de competir junto a los profesionales en dos canchas espectaculares y a la vez exigentes como son Teeth of The Dog y Dye Fore. La idea es que todos disfruten dentro y fuera del campo de golf en el mejor resort del Caribe. Sin dudas será una semana inolvidable para todos”, comentó Manuel Relancio, Head Golf Pro de Casa de Campo Resort & Villas.

El evento se desarrollará a 72 hoyos y habrá 4 categorías divididas por la suma del hándicap índex de los 4 amateurs y también una categoría general que disputarán la ansiada “Champions Cup”.

Habrá premios para el 1er, 2do y 3er puesto de cada división y general. También se premiará al mejor approach y uno muy especial para el que logre hacer un hoyo en 1. Los Sponsors que acompañan el 10° Latin America Pro Am son: Ron Barceló, Titleist, y Club Car.

SOBRE CASA DE CAMPO

Casa de Campo de 7.000 acres atrae a viajeros afluentes con 63 hoyos de golf excepcionales. Los campos Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links (ganadores de premios de Conde Nast Traveler, Golf Digest, GOLF Magazine y Golfweek) están diseñados por el legendario arquitecto Pete Dye. Estos campos se complementan con amplias habitaciones de hotel, suites y villas de lujo. Cocina preparada por expertos de todo el mundo, un puerto deportivo y un club náutico con capacidad para 370 embarcaderos, un club de polo y ecuestre, el centro de tenis La Terraza, un club de tiro de 245 acres y Altos de Chavón, un pueblo de artesanos inspirado en una ciudad mediterránea del siglo XVI, son otros aspectos destacados de la propiedad.

Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) está a cinco minutos de Casa de Campo y ofrece servicio de jet privado de todo el mundo. A poca distancia del resort, Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ) operan vuelos directos diarios desde los principales aeropuertos de América del Norte.