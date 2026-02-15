Todo está listo para la Copa Independencia de Boxeo 2026

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Todo está listo para la celebración de la XLV Copa Independencia Nacional de Boxeo, edición a la cual se suma Holanda –Países Bajos- y Antigua & Barbados para totalizar 12 países visitantes que se unen a República Dominicana como nación anfitriona.

La información fue ofrecida en rueda de prensa celebrada en el Salón Juan Pablo Duarte de La Alcaldía de Santiago.

En la actividad hicieron uso de la palabra, el periodista Rafael –Pappy-Pérez, director general de la Copa y director de Deportes del Ayuntamiento municipal, Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago y Freddy Báez, miembro del Comité Gestor del torneo.

Asimismo, Margarita Jáquez, presidenta de la Unión Deportiva de Santiago –UDESA-, y Tony Peña, viceministro de Deportes, con sede en Santiago.

El certamen, a celebrarse del 16 al 22 del presente mes, tendrá como escenario el Bajo Techo del sector de Los Pepines, en esta ciudad.

Tanto Pérez como Martínez y Báez coincidieron en destacar que la Copa está montada, en razón del arduo trabajo que han desplegado los miembros del Comité Gestor de la misma.

Señalaron que Holanda –Países Bajos- Antigua &Barbados representan los últimos países en confirmar su participación en el torneo internacional.

Ambas naciones se unen a las ya confirmadas previamente:Cuba, Ucrania, Estados Unidos, Francia, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Honduras, Trinidad & Tobago y Bahamas.

Estas delegaciones competirán junto a dos selecciones nacionales (A y B) que representarán a la República Dominicana, y dos más de Santiago, como ciudad anfitriona.

Se competirá tanto en la rama masculina como en la femenina, conforme lo han dado a conocer los organizadores.

Jáquez de su lado, informó que la entidad que preside se unirá la promoción del certamen, mientras Peña, ratificó el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación(MIDEREC), institución ésta que dijo aportará un millón 300 mil pesos al montaje, la cual es dirigida por el ingeniero Kelvin Cruz.

Los países señalados han mostrado interés en participar en la Copa Independencia Nacional de Boxeo, debido a que este evento le permitirá obtener una mejor preparación con miras a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Santo Domingo a partir del 24 de julio del presente año, además de otros certámenes internacionales importantes.

Durante la rueda de prensa, los integrantes del Comité Gestor agradecieron el apoyo de entidades como:MIDEREC, Alcaldía de Santiago, ProIndustria y Banco de Sangre Esparsa, entre otras.

El citado Comité está conformado además de los citados por:El senador por Santiago, doctor Daniel Rivera, la Gobernadora provincial, Rosa Santos.el Alcalde Ulises Rodríguez, el director General de ProIndustria, Rafael Cruz-Papito-, licenciado Guillermo Estrella, alto ejecutivo de Banreservas, y el Canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago –UTESA-, ingeniero Frank Rodríguez, entre otros.

of-m