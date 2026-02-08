Titular SNS resalta compromiso con la salud ante Pepín Corripio

El encuentro con el empresario Pepín Corripio

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, sostuvo un encuentro con el empresario Pepín Corripio, con quien abordó diversos temas relacionados con el fortalecimiento del sistema de salud de la República Dominicana.

Durante la reunión, Corripio manifestó su disposición de colaborar con las iniciativas que desarrolla el SNS y valoró de manera positiva la gestión del doctor Landrón, destacando tanto su desempeño previo al frente del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora como su actual labor dirigiendo la red pública de servicios de salud a nivel nacional.

El empresario compartió además recomendaciones gerenciales y reflexiones de vida, basadas en su amplia trayectoria, resaltando la importancia de una administración eficiente, transparente y enfocada en la calidad de los servicios de salud que recibe la población.

Asimismo, Landrón agradeció el respaldo y la apertura mostrada por Corripio y reiteró que su gestión responde a un compromiso asumido con el país y con el presidente de la República, Luis Abinader, de trabajar de manera firme y sostenida en favor de los mejores intereses de la nación.

“Gracias, don Pepín, por sus sabios consejos e importantes recomendaciones gerenciales y de vida; por ello lo declaramos asesor permanente de todas las ejecutorias del SNS”, expresó Landrón, al valorar el aporte del sector privado al fortalecimiento institucional.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto, destacando la importancia del diálogo y la cooperación entre los sectores público y privado para continuar avanzando en la mejora del sistema de salud dominicano.

