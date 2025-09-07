BRASIL: Tilda de «traidores» a quienes atacan la democracia

(240808) -- BRASILIA, 8 agosto, 2024 (Xinhua) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una reunión ministerial, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 8 de agosto de 2024. Al iniciar la segunda reunión ministerial del año en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, Lula da Silva explicó que la creación del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), en sus diversas versiones, responde a la necesidad de unificar el compromiso de trabajo de todo el Gobierno, evitando que cada ministro se centre solo en sus políticas específicas sin un plan nacional de desarrollo. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (da)

BRASILIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de «traidores a la patria» a los políticos que atacan al país y advirtió que Brasil no acepta «órdenes de nadie» .

El gobernante emitió un discurso por el día de la independencia de Brasil, en medio del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado y de presionar al Gobierno de Lula a través de Estados Unidos.

«Defendemos nuestra democracia y resistiremos a cualquiera que intente socavarla. El papel de algunos políticos brasileños que incitan a ataques contra Brasil es inaceptable. Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden sus propios intereses personales. Son traidores a la nación. La historia no los perdonará», sostuvo.

Lula hizo un llamamiento los ciudadanos para que defiendan «lo que es de todos», la «patria brasileña y la elección de (nuestra) bandera».

BOLSONARO ENFRENTA CONDENA

El expresidente Bolsonaro –bajo arresto domiciliario– se enfrenta a una condena que podría alcanzar penas de más de 40 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

El ultraderechista y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama y sobre ellos pesan los delitos de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio.

El Gobierno brasileño ha acusado a Bolsonaro y su entorno –entre ellos su hijo Eduardo Bolsonaro– de obstaculizar la investigación que enfrenta el exmandatario por golpe de Estado. En concreto, de promover en Washington medidas de represalia contra el Ejecutivo y el Poder Judicial brasileños, a través de la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña y entorpecer la causa.

REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Por su parte, Estados Unidos sancionó –revocando su visado y bloqueando sus bienes en el país norteamericano– al juez el Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, que está encargado del proceso, alegando que «ha utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión».

«No somos, ni volveremos a ser, colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar nuestra tierra y a nuestro pueblo, sin interferencia de ningún gobierno extranjero», ha aseverado Lula.

Igualmente, ha defendido su gestión al frente del Gobierno destacando el crecimiento económico de Brasil «por encima del promedio mundial» y las políticas públicas implementadas.

SP-AM

(Con información de Europa Press)