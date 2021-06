Tilda de «ineptos» a coordinadores de campaña de Abinader en Nueva York

Rafael Mota Paulino

NUEVA YORK.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Mota Paulino, calificó de «ineptos» a los coordinadores del comando de campaña en Nueva York del hoy presidente Luis Abinader.

Dijo que después de que los nombraron en el Gobierno, Alejandro Rodríguez (Tontón) y Margarita Pichardo se olvidaron de los militantes perremeístas que realmente trabajaron durante el pasado proceso electoral para llevar a Abinader a la Presidencia.

«En el caso de Nueva York, no se de otro lado, la dirigencia del comando de campaña ha sido medio inepta, porque sus jefes, Alejandro Rodríguez (Tonton) y la compañera Margarita Pichardo, que fueron quienes dirigieron, se olvidaron de los compañeros del PRM que trabajaron», declaró.

Criticó que «hace poco tuvimos una actividad del fallecimiento de Peña Gómez y no vimos a Tonton, porque ya no le importa, pero cuando él quería buscar popularidad, iba a las actividades, no lo vimos y no lo hemos visto en ninguna actividad que se ha hecho en el partido».

«Margarita Pichardo, una compañera muy buena, quizás no ha tenido ayuda porque está sola, pero también está nombrada y se ha despreocupado de los compañeros que trabajaron en el comando de campaña y que sí aportaron, no solo con el esfuerzo, sino también con dinero», expresó Mota Paulino en el programa Pasaporte Dominicano, que se transmite los sábados de 7:00 a 8:00 de la noche por Visión Global.

Añadió que «por eso el triunfo del PRM no ha tenido un gran impacto, y se lo han dejado todo a la suerte, al partido, y no es así. Por eso vuelvo y reitero, lamentablemente, tuvimos un comando de campaña inepto, que nunca arrancó. Fuimos nosotros que hicimos las cosas, pero a la hora del none, como decimos los dominicanos, ellos son los que están cobrando, ellos son los protagonistas, y así no debe ser».

