Then: «Los malos tendrán que enfrentar sus consecuencias»

Alberto Then.

SANTO DOMINGO.- El director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, advirtió este martes que los malos tendrán que enfrentar las consecuencias de si violan o no la ley, «pero mejor que no la violen».

Previo a participar en una reunión con la Comisión para la transformación de la Policía, indicó que la sociedad está dividida entre buenos y malos, pero respetando los derechos humanos se aplicarán las normas establecidas en la ley y el Código Procesal Penal.

Admitió que por años la institución ha sido descuidada por el Estado y agradeció la oportunidad de dirigirla en el proceso de transformación en que se encuentra inmersa.

«Llevo toda mi vida luchando con los malos llueva, truene o venté. Mi vida la he dejado aquí contra ese tipo de ser humano que quisiera verlo restablecido de sus errores, como un ciudadano correcto», manifestó alto oficial.

Then indicó que una de sus primeras acciones fue citar a los miembros de la reserva y pensionados de la Policía para escuchar sus reclamos. También recordó a los agentes que las armas de fuego asignadas son para proteger a los ciudadanos y no para ofender o maltratar.

“En lo adelante todos estarán en las calles cumpliendo con su deber y labor, sin importar la dirección o departamento al que pertenezcan, todos harán labores de prevención, inteligencia e investigación”, señaló.

