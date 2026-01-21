«Terror» entre latinos y altos costos marcan primer año Trump

Donald Trump

WASHINGTON.- El «terror» en las comunidades latinas ante el despliegue de agentes migratorios y la persistencia de los altos costos de vida marcaron el primer año del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, según organizaciones civiles hispanas.

Un año después de regresar a la Casa Blanca con el respaldo de casi la mitad del electorado latino, la desaprobación de Donald Trump entre los hispanos se elevó al 64 % por su gestión económica y las deportaciones, afirmó Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, en un pronunciamiento.

«Según la encuesta, los latinos sienten que están en riesgo los derechos civiles, libertades y su seguridad personal y la de sus seres queridos. Y, como la mayoría de ciudadanos estadounidenses, los hispanos culpan a la Administración Trump y congresistas republicanos por no enfocarse lo suficiente en la economía», dijo.

Agrupaciones latinas coincidieron en la caída de la popularidad del mandatario, que en las elecciones de noviembre de 2024 obtuvo el 48 % del voto hispano —más que cualquier republicano en la historia reciente— frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, de acuerdo con el Pew Research Center.

Katharine Pichardo, presidenta del Latino Victory Fund, un comité político cercano al Partido Demócrata que impulsa la representación latina en cargos públicos, afirmó que, «en lugar de centrarse en reducir el costo de la vida», Trump «prioriza asuntos equivocados» y «está aterrorizando a las comunidades».

«No es sorpresa que una mayoría de estadounidenses piense que el primer año de Trump es un fracaso, y que el apoyo de cada demografía, incluyendo latinos, se ha desplomado. Además, una mayoría de los estadounidenses no se está creyendo lo que Trump está vendiendo», declaró Pichardo en un posicionamiento.

La asociación Voto Latino atribuyó la caída de popularidad a la intensificación del despliegue de agentes de ICE, la «militarización» de las ciudades con la Guardia Nacional y deportaciones que, a su juicio, «violan el debido proceso», como la del salvadoreño Kilmar Ábrego García.

«En vez de combatir la crisis de asequibilidad o hacer más seguras a las comunidades, la Administración ha perseguido una agresiva y desproporcionada agenda migratoria que depende del perfilamiento caótico y una autoridad desenfrenada», manifestó la organización en un comunicado.

Los latinos han sentido el impacto de la agenda migratoria del presidente, quien implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, en el primer año de su segundo mandato, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021), según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de 1,200 migrantes aprehendidos al día por ICE, que ha arrestado a cerca de 595.000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el MPI.