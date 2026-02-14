Teoría austriaca de los ciclos económicos (OPINION)

El autor es economista . Reside en Santo Domingo.

Por Marcelino Lara

La mayoría de las escuelas del pensamiento económico han desarrollado alguna teoría sobre el origen de las frecuentes crisis económicas en el sistema capitalista.

Saber o conocer el origen de la crisis económica permite desarrollar instrumentos de política económica que permitan evitarlas o simplemente superarlas.

La escuela económica austriaca, representada por el destacado economista Ludwig Von Mises, uno de sus más conspicuos precursores, desarrolló una teoría para explicar la crisis económica basándose en el comportamiento cíclico de la economía que conlleva a periodos de auge y depresión.

Según Von Mises, el origen de una crisis económica se produce cuando el Banco Central emite dinero sin respaldo en la capacidad productiva de dicha economía. Igual suele suceder cuando un banco comercial aumenta artificialmente el crédito sin ningún tipo de respaldo en ahorros reales.

Los bancos centrales tienen muchas formas de insuflar dinero a una economía, como por ejemplo: Cuando emiten certificados de depósitos y no desmonetizan el dinero recibido, cuando compran bonos emitidos por el gobierno central, cuando compran dólares en una operación de mercado abierto, cuando reducen el encaje legal o simplemente flexibilizan operaciones crediticias por encima de los niveles de ahorro, cuando emite dinero para pagar deuda del gobierno, entre otras.

Para Mises esas emisiones del BC generan un aumento en la cantidad de dinero circulante en la economía, y ese exceso de dinero hace bajar artificialmente, la tasa de interés.

Esa caída en la tasa de interés hace factible proyectos de inversión a largo plazo que no lo eran antes de la caída en los tipos de interés. Y en esa primera etapa, el aumento de esos proyectos de inversión genera una expansión de la economía.

Sin embargo, en una segunda etapa esa expansión económica aumenta nuevamente la demanda de dinero en la economía, haciendo subir de nuevo la tasa de interés lo cual sube el costo financiero de los proyectos que hicieron uso del dinero más barato, haciéndolos financieramente inviables.

Antes esa situación el BC vuelve a aumentar la cantidad de dinero en la economía para evitar que la tasa de interés suba bruscamente, y el dinero barato vuelve a subir la demanda para proyectos de inversión que antes no eran factibles. Ese exceso de demanda de dinero dispara nuevamente la tasa de interés y todos los demás precios de la economía, pasando de nuevo de una etapa de auge a un estancamiento, que puede conducir a depresión .

Es por esa razón que Von Mises considera la inflación como un fenómeno monetario que se produce cuando el Banco Central expande la cantidad de dinero en la economía, provocando una expansión artificial del crédito, por haber bajado previamente la tasa de interés, haciendo factible el aumento de la inversión en proyectos que antes no eran rentables.

He ahí el argumento teórico de los ciclos económicos que generan las crisis recurrentes del sistema capitalista, según la escuela austriaca de economía, representada por el profesor Ludwig Von Mises.

El boom inicial que genera la manipulación artificial del crédito no es prosperidad real, según Mises, es una mala asignación de recursos a gran escala que distorsiona todo el sistema de precios de la economía, provocando la aparición de la crisis.

En resumen, la manipulación artificial del crédito conlleva irreversiblemente a la crisis económica.

Por esa razón es que los economistas más radicales de la escuela austriaca plantean que para eliminar la crisis económica y la inflación que padecen con frecuencia nuestros países sólo hay que eliminar a los bancos centrales.

Que piensan ustedes de esa radical recomendación de la escuela marginalista austriaca?

