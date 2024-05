Tengo muchos motivos parar votar por Luis Abinader (OPINION)

El AUTOR es mercadólogo y relacionador público. Reside en Nueva York.

Mis razones para votar por Luis Abinader son varias y diversas. Pero, cuando entre al centro de votación, me iré a la mesa directiva y de manera automática votaré por la única persona que tiene mi voto asegurado; y no es porque sea el favorito de todo el país, si no, porque ha hecho un gobierno decente y de acuerdo a lo que nos prometió a todos los dominicanos.

Yo no voy a suponer que mi voto sea imprescindible para que Luis gane, pero si estoy seguro de que con mi voto Luis ganará. También estoy seguro de que la mayoría de los dominicanos (de 60 a 70 por ciento) me acompañará en esta decisión. Sin embargo, ese 20 o 30 por ciento que votará por otros candidatos puede estar seguro de que Luis los representará igual que a los que lo apoyamos abiertamente. Es que Luis es y será el Presidente de todos los dominicanos, incluidos los que votan en contra de él.

De manera que les voy a dar mis razones personales para reelegir a Luis Abinader

1. ¡Votar es un derecho!

Hay personas que han muerto por defender este derecho. ¡No lo desperdiciemos! Mi familia, mis amigos y yo votaremos por Luis, para seguir profundizando EL CAMBIO. El país y nuestro partido PRM tiene un candidato de lujo. Yo votaré por Luis para seguir eliminando la corrupción. Por mejor educación, mejor seguridad social y calles seguras en nuestras comunidades.

2. Votar por Luis es dirigir el dinero a tu región.

Este dinero se invierte en educación, programas juveniles, salud, veteranos, creación de empleos, medio ambiente y otros.

3. Si tú no votas, alguien más decidirá por ti.

El domingo 19 votaré porque estoy convencido que las transformaciones que necesita el país las puede hacer Luis Abinader. Yo decido por mi País.

4. Tus impuestos siempre van a un Presupuesto Participativo

Luis sabe dar el mejor uso a tus impuestos y siempre terminan mejorando la calidad de vida de cada dominicano.

5. El votar por el retroceso afectará tu futuro.

Al votar por el presidente Abinader estoy tomando una importante decisión que afectará el futuro de nuestros descendientes y la vida de nuestros envejecientes.

6. Mi Diputado del Exterior.

Lo que mas se parece a la candidatura de Luis Abinader es la de Cirilo Moronta para Diputado en la Circunscripción #1. De forma que, sin ninguna duda votaré por Cirilo, y no es porque los otros dos sean negativos -que no lo son- si no, porque Cirilo es de Nueva York y si en NYC es donde está el 75% de los votantes, él merece ser nuestro Representante, porque así es como trabaja la verdadera democracia.