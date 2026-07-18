¿Tendrá Miami un desfile dominicano como tienen otras ciudades?

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Es curioso. En Miami hay desfiles para casi todo: carnaval, orgullo, festivales de comida, celebraciones de distintas nacionalidades… pero cuando llega el momento de hacer un gran Desfile Dominicano, de repente todos descubren que «es muy complicado».

Parece que la logística solo se vuelve un problema cuando hay que organizar algo que represente a los dominicanos. La ex cónsul Geanilda Vásquez lo intentó desde 2024 hasta 2026 y, cuando la designaron al Gabinete en febrero de 2026, el proyecto se esfumó.

LO QUE FALTA ES VOLUNTAD Y ORGANIZACIÓN

Lo más irónico es que la comunidad dominicana en el sur de Florida sigue creciendo. Hay empresarios, artistas, profesionales y miles de familias dominicanas. O sea, gente hay. Lo que falta es una organización fuerte, patrocinadores y la voluntad de convertir la idea en una tradición anual.

Los cubanos tienen su Calle Ocho, los colombianos y venezolanos tienen sus encuentros masivos. ¿Y nosotros? Nada. Mientras tanto, en otras ciudades la diáspora dominicana toma las calles con banderas, música y orgullo. En Miami, muchas veces la celebración termina siendo un perico ripiado en un parque o una fiesta privada. Nada malo con eso… pero no es lo mismo que decir: «Aquí estamos y esta ciudad también tiene sabor dominicano», caminando por parques y calles.

Un desfile no aparece por arte de magia. Alguien tiene que organizarlo, conseguir apoyo económico y convencer a las autoridades de cerrar calles. Si nadie da ese paso, la pregunta se repetirá cada año: ¿cómo es posible que una de las ciudades más latinas del mundo todavía no tenga un gran Desfile Dominicano?

POR QUÉ OTRAS CIUDADES SÍ Y MIAMI NO

Miami sí tiene una comunidad dominicana grande, pero históricamente no ha desarrollado un desfile de la magnitud de Nueva York, Nueva Jersey o Filadelfia. Las razones principales:

– Concentración de la diáspora: Nueva York, especialmente el Alto Manhattan y el Bronx, ha sido durante décadas el principal centro de la diáspora en EE.UU. Allí existe una masa crítica de residentes, empresarios, organizaciones y funcionarios electos dominicanos que sostienen el famoso desfile anual.

– Distribución en el sur de Florida: En Miami-Dade los dominicanos están más dispersos geográficamente y son una comunidad más pequeña en comparación con cubanos, venezolanos y colombianos.

– Organización y financiamiento: Un desfile grande requiere patrocinadores, permisos municipales, voluntarios y una organización estable por años. En Miami se han celebrado festivales de jazz y eventos gastronómicos, pero no un desfile anual consolidado.

– Peso político y tradición: En Nueva York el desfile es tradición desde los años 80 y refleja la influencia política y económica de los dominicanos. Esa tradición nunca se desarrolló igual en Miami.

Eso no significa que sea imposible. Hay caminatas, desfiles y caravanas en el Bronx, Nueva Jersey, Madrid, Italia, Pensilvania, Canadá y otras ciudades. Pero cada 27 de febrero o 16 de agosto, Miami solo lleva flores a los bustos de Allapattah. Debemos hacer algo más.

La ex cónsul Geanilda Vásquez apoyó una organización sin fines de lucro llamada “Dominican Grand Parade, Desfile Dominicano”, constituida en 2025 y con estatus 501(c)(3) del IRS. Nadie pone un chele, esperando que el Consulado, el MIREX o el INDEX aporten, y nadie dice nada. Hay que pagar músicos, sonido, limpieza… todo es posible con patrocinios. Ya el concejal Gabela nos apoyó por escrito y Jackson High School nos ofrece su banda joven marchando.

Pero nadie impulsa y nos quedaremos llevando flores. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo?