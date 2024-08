Tendencia peligrosa de la democracia: caso Venezuela

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La República Bolivariana de Venezuela con una superficie de 916,445 km2 y una población de 26,458,854 personas, es uno de los países de América Latina junto a Cuba y Nicaragua que la democracia ha estado más amenazada de borrarla del mapa y todo se fue construyendo con la influencia de la Cuba comunista de Fidel Castro. La estrategia fue mortal, estos gobernantes se fueron apropiando con el control del congreso, el poder judicial, el poder electoral y los organismos autónomos y descentralizados, nombrando a sus integrantes sin tomar en cuenta a los partidos políticos y a la sociedad civil organizada.

El control que construyeron no escapaba los comités de luchas barriales y se fueron mucho más lejos, creando sus propios comités de cuadras por cuadras para conquistas y control de los ciudadanos, he ahí, donde se dice fraguaron el robo de las elecciones de Venezuela. Cuando un presidente quiere controlar hasta a los militares y policías en una sociedad democrática hay que tener mucho cuidado. En Venezuela el proceso de elecciones se desarrolló sin incidentes y todo el mundo se fue a su casa a esperar los resultados, pero ¿podría esperar la oposición que los resultados les favorecieron? No creo que esperaran que el órgano electoral iba a decir, ¡¡¡bien!! okey, todo está bien, ustedes ganaron.

El sistema de toma de decisiones de Venezuela está controlado por el Chavismo, no desde ahora, lo hace desde hace más de 20 años. Ahora, dónde está la clave de que la oposición política encabezada por María Corina Machado y González Urrutia no se le reconociera el triunfo electoral, ¿si así hubiera ocurrido?

Bueno, pero ellos no tenían representantes en el consejo nacional electoral ni en la suprema corte de justicia. Por otro lado, fueron incapaces de movilizar hacia las urnas los más de 7 millones de venezolanos en el extranjero y no lograron llevar una gran presencia de observadores electorales internacionales, así como también no crearon los mecanismos para obtener todas las actas y lo peor fue, que no realizaron ni una sola impugnación de los resultados en las mesas electorales.

Por más movilizaciones que haga la oposición no logrará desplazar a Nicolás Maduro del poder. Decía un viejo líder político dominicano que las elecciones se ganan en las mesas electorales. Si un partido no tiene representantes políticos en las mesas electorales, ese partido político no puede hacer las reclamaciones pertinentes. Maduro estaba seguro de que ganaría las elecciones porque por más serios que sean los delegados no le van a poner votos a los partidos sin representación. Este proceso electoral le servirá de experiencia a la oposición y en adelante tendrá que hilar mejor.

El proceso electoral de Venezuela se llevó a cabo sin incidentes y los pocos observadores internacionales que fueron aceptados por el régimen quedaron desconcertado ante tanta habilidad del presidente Maduro: sin actas de escrutinio, un veredicto del poder electoral dando ganador a Nicolás Maduro y los observadores tuvieron que limitarse a decir: “que se publiquen las actas”; sabiendo ellos que ni en estados Unidos que la mayor democracia del mundo nunca se ha publicado.

Que le pregunten, si con los disturbios y ocupación del congreso por una gran multitud el 6 de enero en el 2021 posterior a las elecciones en Estados Unidos, si se publicaron las actas de escrutinio?. En ningún país sucede eso de publicar actas.

La República Dominicana celebró elecciones municipales, congresuales y presidenciales y se observaron más problemas antes y durante el proceso electoral, sin embargo, a nadie se les ocurrió pedir que se publicaran las actas de escrutinio. Los problemas observados fueron desde montajes de tarimas, dislocación de votantes, compra de votos, compra de dirigentes de otros partidos, senadores, diputados, alcaldes y regidores y nadie hizo caso a este tipo de fraude. Las democracias en América Latina están en remojo.

Lo que se desprende de todo esto es que lo importante ahora es quien lo hizo y donde se hizo. Ahora no importa que se destruya el sistema democrático de Venezuela cuando un solo partido controla los órganos de decisiones. Cuando se pierde la equidad, la participación y los órganos no tienen quienes disienten, entonces creemos que el sistema democrático está en peligro y eso fue lo que pasó en Venezuela, porque el pueblo siempre obtiene el gobierno que merece.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.