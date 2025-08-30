Temperaturas calurosas y lluvias en Rep.Dominicana este sábado

Desde las primeras horas de la mañana se observará un cielo con nubes dispersas medio nublado con escasas precipitaciones, dijo el departamento en un boletín.

Sin embargo, en horas de la tarde y las primeras horas de la noche se estarán presentando concentraciones nubosas generadoras de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente hacia las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez.

CALENTAMIENTO DIURNO Y OROGRAFICO

Asimismo, en Santo domingo, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Espaillat, por la incidencia de una vaguada y los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico.

El verano es la época del año donde las temperaturas son más calurosas, en tal sentido desde el Indomet exhortamos a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, dijo el organismo.

Indomet agregó que los niños y envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

La temperatura máxima para este sábado oscilará entre los 33/35 grados Celsius y la mínima entre los 22/24 grados.

an/am