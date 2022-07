“Team Jassel” gana el Juego de Estrellas de LNB; Jordan Jr. el JMV

Jassel Pérez recibe el premio del equipo ganador.

PUERTO PLATA.- Keith Jordan Jr. encestó 34 puntos y conquistó el premio de Jugador Más Valioso, en la victoria del “Team Jassel” 120-106 sobre el “Team Juanco” durante el Juego de Estrellas 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), celebrado este sábado en el Fabio Rafael González.

El refuerzo de los Titanes del Distrito Nacional, además de ser el máximo anotador del desafío se lució lanzando de 14-12 de campo y de 5-4 en triples en 27:40 minutos de juego en los que realizó varias jugadas espectaculares.

“El tiro me estuvo cayendo y esa fue la clave. La experiencia en sentido general fue excelente. La dinámica estuvo bastante buena en el equipo. Me he divertido muchísimo y siempre lo recordaré”, indicó Jordan Jr. tras concluir el encuentro.

Jassel Pérez, también de los Titanes, escoltó a Jordan con 23 unidades, mientras que Luis Jacobo, de los locales Marineros de Puerto Plata, consiguió 21 tantos para los ganadores, que lanzaron para un 57 por ciento de campo y de 36-18 (50%) en triples.

Por el “Team Juanco”, Bernardo Polanco de los Marineros anotó 31 y capturó 7 rebotes, Víctor Martínez de los Reales de La Vega encestó 14, al igual que Trahson Burrell de los Marineros. Los perdedores lanzaron para un 52 por ciento de campo y de 43-22 (51%) en triples.

Tras el triunfo del “Team Jassel”, el presidente de la LNB Antonio Mir entregó a Pérez y al dirigente Richard Ortega un premio en metálico para repartir entre los jugadores del equipo ganador.

La primera mitad fue ganada por el Team Jassel 59-53, destacándose Jacobo y Jordan Jr. con 14 unidades cada uno y Yancarlos Martínez con 12. El Team Juanco, que en un momento estuvo debajo por 19, tuvo a Polanco con 15 tantos, a Jordan Williams con 8 y a Anyeuri Castillo con 7 en los primeros 20 minutos.

Los parciales finalizaron 38-28, 21-25, 28-20 y 33-33 para el “Team Jassel”.

Gerardo Suero se impuso en la Competencia de Triples

Gerardo Suero se alzó con el primer lugar de la Competencia de Triples.

Ante un gran respaldo de los fanáticos en el polideportivo Fabio Rafael González, Suero consiguió 20 puntos en la última etapa, venciendo por la mínima a Jordan Williams (19), de los Titanes del Distrito Nacional.

Luis Jacobo, de los locales Marineros de Puerto Plata, concluyó con 14 puntos en la fase definitiva, después de liderar a los seis competidores en la primera ronda con un total de 21.

“Gracias a Dios que pude ganar. Me tuve que concentrar bastante ante muy buenos tiradores. A ellos también los felicito y agradezco a Puerto Plata por el apoyo”, dijo Suero tras la victoria.

of-am