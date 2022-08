Tatis Jr: «Fallé, lo siento, mis sueños se han vuelto pesadilla»

SANTO DOMINGO.- La super estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., habló públicamente este martes por primera vez desde que fue suspendido 80 partidos por una prueba positiva a Clostebol..

«He fallado, he fallado a todos ellos, he fallado a la gerencia, a los Padres de San Diego, a A.J. Preller, he fallado a todo los fanáticos de la ciudad, le he fallado a mi país, he fallado a mi familia… realmente lo siento mucho, por mi error», manifestó.

En una rueda de prensa en Petco Park dijo que «he visto cómo mis sueños se han convertido en mis peores pesadillas, pero no hay nadie a quien culpar sino a mí mismo. He cometido un error y me arrepiento de cada paso”.

Dijo que este es el momento más terrible de su vida.

Tatis Jr. de 23 años, estuvo acompañado de AJ Preller, presidente de operaciones de la organización de los Padres de San Diego.

“Voy a recordar cómo se siente esto, y no voy a ponerme en esta posición nunca más”, comenzó diciendo el nativo de San Pedro de Macorís. “Sé que tengo mucho amor que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer, va a ser un proceso muy largo”, agregó.

