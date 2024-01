Tampa Bay ordena a José Sirí no jugar más en beisbol dominicano

Santo Domingo, 11 ene.- El gerente general de los Gigantes del Cibao, el colombiano Luis ‘Pipe’ Urueta, informó este miércoles que el estelar jardinero José Sirí no podrá continuar con el equipo en la semifinal del campeonato de béisbol invernal dominicano.

Urueta, quien habló a la prensa hoy en el estadio Quisqueya Juan Marichal, indicó que la decisión fue tomada por los Rays de Tampa Bays, conjunto para el que juega el dominicano en las Grandes Ligas.

Sobre la decisión, que los priva de su jardinero central en el último tramo de la semifinal, Urueta dijo entender la posición del equipo estadounidense y señaló la necesidad de que Sirí pueda establecerse en las Grandes Ligas y garantizar su futuro en el béisbol profesional.

«Es completamente entendible la decisión de Tampa, es un muchacho que todavía no tiene nada asegurado a nivel de Grandes Ligas, todavía está buscando garantizar su futuro y ellos entienden que era el momento para él parar (de jugar en el país)», explicó Urueta.

El gerente de los Gigantes admitió lo «dolorosa» que es para el equipo la salida de Sirí, debido a su liderazgo y las herramientas que le adornan como jugador, con las cuales puede definir el éxito para su equipo.

«La pérdida de Sirí duele, no solamente por lo que él hace en el terreno de juego, sino por lo que él significa para esta familia y este club. Es un muchacho que siempre ha sido uno de nuestros líderes, porque juega todos los años, porque mete números todos los años, porque cambia el juego con sus piernas, en cualquier jugada que él es capaz de hacer», dijo Urueta.

A pesar de que no contarán con el jardinero, el colombiano señaló que no buscarán refuerzos externos, ya que los resultados de los que contrataron anteriormente no llenaron las expectativas, por lo que cubrirán el espacio con los jugadores que cuentan en su plantilla.

«Los refuerzos que se trajeron de Venezuela y de México, eran jugadores que venían con buenas credenciales, pero no se hizo el trabajo y ahora, a jugar con lo que se tiene», explicó.

