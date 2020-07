TAMAYO: Cierran entrada y protestan en reclamo reconteo de votos

TAMAYO, Bahoruco.- Seguidores del diputado Edward Jorge Gómez (Carburito) incendiaron neumáticos, lanzaron escombros y paralizaron el tránsito en la entrada de este municipio, en reclamo de que haya un reconteo de los votos, ante alegados fraudes en los pasados comicios.

Los manifestantes que apoyan al diputado y aspirante a la misma posición por el PRM, sostuvieron que se cometió fraude en contra de su candidato. También lanzaron objetos en Batey #4, impidiendo en acceso a otros municipios de esta provincia Bahoruco.

En este sentido, el Comandante de la P.N en esta provincia, Coronel Cristóbal Segura, actuó de inmediato, poniéndose en contacto con los dirigentes de los manifestantes, logrando retomar el orden público, en Tamayo y Batey #4.

Al ser entrevistado por Bahorucoaldia.com, Segura expresó que «jamás vamos a apoyar actos de esa naturaleza, ningún acto que quebrante el orden público nosotros lo vamos a permitir».

Agregó que estará siempre vigilante para que las personas, no importa quien sea que quebranten el orden público, va a actuar de inmediato, «nosotros no apoyamos ese tipo de acciones que no son las adecuadas para hacer reclamaciones».

