Suspendido de nuevo por las lluvias partido serie final LIDOM
SANTO DOMINGO.- Por segundo día consecutivo fue pospuesto a causa de las lluvias el tercer partido de la serie final de LIDOM, el cual había sido reasignado para este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
El partido, que originalmente se jugaría el viernes 23, fue reprogramado para este domingo a las 7:15 de la noche.
Los Leones del Escogido dominan 2-0 la Serie Final en la que buscan el bicampeonato y su corona 18.
of-am
estos loque debe de darle es verguenza a todos los fanáticos del béisbol de este pais, con mas de 120 años jugando pelota, y aquí no existe un maldito estadio que se pueden jugar un partido con decencia, que **** santos DIOS. los políticos solo piensan en robar el dinero de las arcas públicas, para ellos comprar yates, mansiones, y presumir de que son más poderosos que todo el mundo, porque compran a la justicia con dinero que no trabajaron.