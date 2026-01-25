Suspendido de nuevo por las lluvias partido serie final LIDOM

SANTO DOMINGO.- Por segundo día consecutivo fue pospuesto a causa de las lluvias el tercer partido de la serie final de LIDOM, el cual había sido reasignado para este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El partido, que originalmente se jugaría el viernes 23, fue reprogramado para este domingo a las 7:15 de la noche.

Los Leones del Escogido dominan 2-0 la Serie Final en la que buscan el bicampeonato y su corona 18.