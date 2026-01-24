Suspenden por lluvias el tercer partido serie final beisbol de RD

Santo Domingo, 24 ene.- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) pospuso el tercer partido de la serie final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este, que sería disputado la noche de este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

La decisión de suspender el encuentro se produjo debido a las condiciones climáticas en la capital dominicana, donde estuvo lloviendo durante todo el día, lo que evitó que el terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal estuviera acto para la celebración del partido.

De conformidad con el reglamento vigente en el actual campeonato dominicano, en caso de posposición de un juego de la serie final antes de su inicio o antes de 4.2 entradas, este jugará partiendo desde cero al otro día en la misma sede, por lo cual el partido será celebrado este sábado en el estadio capitalino.

Hasta este viernes, los Leones (2-0) han ganado los dos encuentros que han disputado ante los Toros (0-2) en la serie final.

En estos dos primeros partidos el conjunto escarlata ha mostrado una sólida actuación ofensiva en la que han anotado 14 carreras ante el picheo de los Toros, promediando siete anotaciones por encuentro, teniendo como principales figuras en este ataque a Junior Lake, Sócrates Brito y Yamaico Navarro.

La ofensiva de los Toros también ha logrado ser productiva sumando 10 anotaciones en esos primeros dos encuentros, para una media de cinco vueltas anotadas por juego.

El problema de los Toros ha radicado en su picheo, donde figuras como Jean Carlos Mejía, a quien le anotaron cinco carreras en el primer juego de la serie, y Joe Corbett, a quien le conectaron jonrón de dos vueltas en el encuentro del jueves, no han logrado mostrar la eficiencia con la que lanzaron en la semifinal del torneo invernal dominicano.

En el partido de sábado los Toros tratarán de ganar su primer partido y con ello evitar que los Leones se coloquen a una victoria de retener el título de campeones de la Lidom.

