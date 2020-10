Suprema Corte de Justicia ratifica la inocencia empresario Alexis Victoria

SANTO DOMINGO-. La Suprema Corte de Justicia confirmó el descargo del empresario, Alexis Victoria Yeb, contra quien en primera instancia se emitió un “no ha lugar” por falta de pruebas que lo vincularan con actividades ligadas al lavado de activos.

Un documento de prensa enviado a ALMOMENTO.NET, indica que la Segunda Sala de la SCJ rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos contra la sentencia número 502 -01 -2019, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de mayo del 2019.

Dice que la misma confirma en todas sus partes el auto de “no ha lugar” a favor de Victoria Yeb emitido por el juez José Alejandro Vargas, que fungió como magistrado suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La SCJ estableció que el tribunal de alzada hizo una valoración correcta de las pruebas y que actuó apegado a derecho y al principio de legalidad, al recordar que se trata de un “auto de no ha lugar” emitido por un juzgado de la Instrucción sobre el cual ha sido criterio de esa Segunda Sala y reiterada por el Tribunal Constitucional, que el Juzgado de la Instrucción debe hacer una valoración armónica y conjunta de todos y cada uno de los elementos que componen la acusación.

“Por lo que del análisis de todo y cada uno de los medios de pruebas aportados y que han sido declarados admisibles, no existe uno solo que permita deducir al tribunal que las actuaciones realizadas por el ciudadano Alexis Victoria Yeb sean ilegales”, establece la disposición de la SCJ.

En tanto que Victoria Yeb adujo que fue víctima de una tenaz persecución por parte de un sector político que entendían que para enfrentarlo electoralmente había que fabricarle un expediente y para esa perversa trama, utilizaron a un Ministerio Público que se ensañó contra él, sin una sola prueba que lo vincularan con actividades ilícitas.

“Con este fallo de la Suprema Corte de Justicia se ratifica lo que he dicho desde el inicio del proceso, que nunca he cometido hechos reñidos con las leyes, porque mis padres desde niño me inculcaron valores morales y laborales, de ahí se desprende el éxito obtenido en el mundo de los negocios y de la confianza crediticia que gozo no solo en el país, sino a nivel internacional”, precisó.

