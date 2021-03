Suplidores denuncian irregularidades en una «licitación rápida» del INABIE

Elizabeth Beriguete habló en rueda de prensa.

SANTO DOMINGO.- Suplidores del Programa de la Jornada Extendida del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) solicitan al presidente Luis Abinader, corregir el procedimiento de urgencia o licitación rápida para la compra de raciones alimenticias crudas, porque estarían violando la Ley 340-06, el decreto 543-12 y su pliego de condiciones.

Durante una rueda de prensa, la consultora Elizabeth Beriguete, dijo que más 300 suplidores no pudieron completar el proceso de envío de sus ofertas por presuntos errores de funcionarios del organismo.

Indicó que el proceso inició el 06 de noviembre del 2020 y suspendido de inmediato así como reaperturado y suspendido en varias ocasiones más, provocando «errores» encadenados en cada una de las etapas.

“Estamos frente a un procedimiento de compras con más de cuatro meses de aperturado, sin poder ser concluido y que no podrá lograr el objetivo de urgencia que se pretendía alcanzar, debido a que murió antes de nacer. Y nosotros, de manera amigable, advertimos las fallas que se veían venir antes de que se materializaran y no logramos frenarla, no nos hicieron caso”, manifestó.

Beriguete indicó que siguen manteniendo la solicitud de que se proceda a corregir el procedimiento, tal como lo establece el artículo 24, párrafos I y II, de la Ley 340-06, por ser la única vía de solución sin consecuencias jurídicas, en el presente ni en el futuro.

