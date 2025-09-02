Superintendencia de Valores premia concurso investigación

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), culminó la segunda edición del Concurso sobre el Mercado de Capitales Dominicano, en el que resultaron ganadores Alejandro I. Linares, Patricia Bonilla y Juan Carlos López.

Linares ganó con su texto titulado “La cadena del futuro: Camino hacia la digitalización con blockchain”, un análisis sobre la implantación gradual de la tecnología blockchain en el mercado de valores de la República Dominicana.

Bonilla fue reconocida por su investigación “La montaña rusa emocional: Cómo la mente domina al inversionista en un mercado volátil”, en el que analiza que los negociadores no siempre responden a la lógica racional.

López resultó galardonado por su trabajo “Rendimientos en el mercado de capitales dominicano: interrelaciones de tasas de interés bursátiles, gubernamentales, financieras/bancarias y externas”.

DIRIGIDO A ESTUDIANTES

En esta edición, el concurso contó con el respaldo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), y estuvo dirigido a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de hasta 40 años.

La convocatoria estuvo centrada en el tema “Estructuras de vinculación que redefinen el desarrollo”, y permitió la participación en cuatro ejes temáticos.

Ellos son: alianzas público-privadas, innovación y tecnología, economía y finanzas conductuales, y educación financiera y protección al inversionista.

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Durante la ceremonia en un hotel de Santo Domingo, el intendente del Mercado de Valores, Ángel Serulle, describió el certamen como una experiencia enriquecedora y exigente, al tiempo que narró el proceso de evaluación.

Esta edición abrió el 13 de junio de 2025 y contó con un jurado integrado por 47 expertos en el ámbito financiero, académico y tecnológico, que evaluó 25 propuestas recibidas.

