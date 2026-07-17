Sunset Catamarán consolida el deporte acuático en Punta Cana

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PUNTA CANA.– En plena temporada alta de turismo, el Sunset Catamarán de Bávaro Adventure Park se ha convertido en una de las experiencias más demandadas por visitantes nacionales y extranjeros que buscan combinar relajación, aventura y paisajes únicos en las aguas del Caribe dominicano.

La propuesta ofrece un recorrido marítimo por las costas de Punta Cana, donde los pasajeros pueden contemplar espectaculares atardeceres mientras disfrutan de música ambiental, entretenimiento a bordo y un ambiente festivo diseñado para crear momentos memorables.

Durante la travesía, los visitantes navegan frente a las playas de la zona, apreciando los colores del cielo al caer la tarde, una experiencia que se ha posicionado entre las actividades favoritas de quienes buscan alternativas más allá del tradicional turismo de sol y playa.

Una experiencia para toda la familia

El Sunset Catamarán está diseñado para todo tipo de viajeros, incluyendo parejas, familias, grupos de amigos y visitantes que desean descubrir el Caribe desde una perspectiva diferente.

El paquete incluye tres horas de navegación, actividades de snorkel con las medidas de seguridad correspondientes, visita a una playa semivirgen, bar abierto con bebidas nacionales, refrigerios, entretenimiento a bordo y transporte compartido de ida y vuelta desde los hoteles de la zona.

De acuerdo con Bávaro Adventure Park, esta experiencia complementa la amplia oferta de actividades acuáticas de Punta Cana y fortalece el atractivo del destino como un referente del turismo de naturaleza, recreación y aventura en República Dominicana.

Con una creciente demanda entre los turistas, el Sunset Catamarán se consolida como una opción ideal para quienes desean disfrutar del mar Caribe, admirar la belleza de los atardeceres tropicales y vivir una experiencia que combina entretenimiento, contacto con la naturaleza y momentos inolvidables.

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