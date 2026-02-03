DUBAI: Destaca confiabilidad RD para la inversión global

Sultan Ahmed bin Sulayem

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- El chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, destacó el crecimiento sostenido de la República Dominicana y afirmó que el país se ha consolidado como un destino confiable para la inversión internacional, impulsado por su estabilidad y liderazgo.

“El país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios, aseguró Ahmed bin Sulayem.

Durante un panel de alto nivel en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, junto al presidente Luis Abinader, el ejecutivo señaló que su organización cuenta con 25 años de presencia en territorio dominicano, etapa en la que ha desarrollado proyectos clave de infraestructura logística y aeroportuaria que fortalecen la conectividad entre Estados Unidos y América Latina y facilitan la integración del país a las cadenas globales de suministro.

Al referirse a los inicios de estas operaciones, explicó que “cuando empezamos, el aeropuerto era solamente un punto de transición”, pero que identificaron un alto potencial estratégico al observar “este maravilloso espacio entre el aeropuerto y el puerto en términos de valor agregado”.

Bin Sulayem reconoció que la iniciativa generó dudas en sus primeras fases. “Muchos pensaron que no iba a funcionar, pero lo hicimos”, expresó, para luego enfatizar los resultados obtenidos: “Hoy puedo decir con claridad que fue un gran éxito”. En esa misma línea, destacó que “el aeropuerto de hoy es uno de los más avanzados y mejor conectados entre Estados Unidos y América Latina”.

El líder empresarial subrayó además la magnitud de la apuesta financiera realizada por el grupo. “Invertimos alrededor de 750 millones de dólares en la expansión”, indicó, precisando que este crecimiento permitió multiplicar la capacidad operativa: “Pasamos de 900 mil a 3.1 millones de contenedores”.

Asimismo, valoró el clima de negocios del país al asegurar que “el país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios”, lo que, afirmó, ha impulsado la demanda de empresas internacionales interesadas en operar desde las zonas francas.

Bin Sulayem también elogió el liderazgo del presidente Abinader y su cercanía con el sector privado. “El liderazgo del presidente para los negocios es increíble y muy cercano al sector empresarial”, sostuvo, al tiempo que agregó que “el liderazgo crea empleos, mientras que la falta de liderazgo genera pobreza”.

El chairman resaltó además el potencial turístico de la nación, señalando que destinos como Punta Cana evidencian cómo una visión estratégica puede transformar territorios en polos de crecimiento con conexiones directas hacia Europa y América.

A su juicio, la combinación de ubicación geográfica, políticas favorables a la inversión y una economía en expansión convierte a la República Dominicana en un socio natural para el comercio global. Con estas declaraciones, bin Sulayem reafirmó el interés del capital internacional en continuar ampliando operaciones en el país, al que definió como un ejemplo de cómo el liderazgo y la confianza institucional pueden traducirse en crecimiento económico sostenible.

En el panel de alto nivel acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magin Diaz, de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.