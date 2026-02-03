Suecia y Dinamarca adquirirán para Ucrania defensa antiaérea

ESTOCOLMO.- Suecia y Dinamarca adquirirán conjuntamente sistemas móviles de artillería antiaérea por valor de 245 millones de euros para Ucrania, que sigue defendiéndose de la intensificación de los ataques rusos contra sus infraestructuras energéticas.

Suecia aportará 2.100 millones de coronas de los 2.600 millones totales, y Dinamarca el resto para suministrar a Ucrania el sistema antiaéreo móvil TRIDON Mk2, según anunciaron el martes los ministros de Defensa de ambos países.

«Se trata de una plataforma que puede eliminar misiles de crucero y drones de ataque de largo alcance, y es una capacidad que los ucranianos necesitan debido al aumento de las capacidades rusas de ataque de largo alcance», declaró en Gotemburgo el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.

El sistema se desarrolló a un «ritmo récord» y se adaptó basándose en las lecciones aprendidas en el campo de batalla de la guerra de Rusia en Ucrania, dijo Jonson. La donación sería suficiente para que Kiev estableciera su propio batallón de defensa antiaérea.

El Ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, declaró que la contribución «reforzará la capacidad de defensa aérea de Ucrania, que desgraciadamente se ha visto sometida a una fuerte presión en los últimos meses».

Infraestructuras energéticas bajo ataque constante

El anuncio se produce en un momento en el que Ucrania se enfrenta a los cortes de electricidad, calefacción y agua más graves de los casi cuatro años de guerra, lo que sitúa al país al borde de una crisis humanitaria. Rusia ha atacado sistemáticamente las infraestructuras energéticas de Ucrania a lo largo de la guerra, y los ataques se han intensificado en los últimos meses.

Según un análisis publicado el lunes, aunque Rusia disparó menos drones y misiles en enero, los ataques siguieron paralizando instalaciones energéticas críticas, dejando a millones de ucranianos sin electricidad durante los meses más fríos del invierno.

Rusia lanzó el martes una de sus mayores andanadas de la guerra, disparando unos 450 drones y 70 misiles contra objetivos ucranianos, en una aparente escalada antes de las conversaciones de paz con mediación estadounidense previstas en Abu Dabi.

El sistema TRIDON Mk2 está diseñado específicamente para contrarrestar misiles de crucero y drones de ataque de largo alcance, capacidades que Rusia ha desplegado cada vez más contra ciudades e infraestructuras ucranianas desde que comenzó la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

of-am