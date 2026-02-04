Sucesor, Victoria e Ilusión ganan Circuito Nacional Caballos Paso

El evento fue celebrado en la Hacienda Buena Vista de Jarabacoa.

JARABACOA.- El ejemplar Sucesor HH resultó Gran Campeón del Circuito Nacional de Caballos de Paso, celebrado en la Hacienda Buena Vista de este municipio.

Sucesor de HH es propiedad de Roberto Camino y fue montado por Tony Bernabé. En tanto el título de Gran Campeón Reservado lo obtuvo Tenor de la Disculpa, propiedad de Eduardo Pimentel y montado por Melvin Coronado.

Como Gran Campeona Paso Fino Funcional resultó la yegua Victoria de HH, propiedad de Hacienda Guayacán, conducida por Saúl Cornielle y la Gran Campeona Reservada fue la yegua Victoria de la Ilusión, propiedad de Camino, montada por Tony Bernabé.

Las competencias de Jinetes y Amazonas fueron de gran atracción, donde treinta niños y niñas desde los 6 años de edad, demostraron una gran capacidad en la conducción de caballos de paso.

El evento fue organizado por la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (ADOPASO). Estuvo dedicado al expresidente de la entidad, Nelson Mallén.

Pablo Peguero y Fernando Núñez, presidente y vicepresidente de ADOPASO, respectivamente, alabaron la calidad de los participantes.

Cabe destacar la alta calidad de los jueces, que estuvieron a cargo de los jueces Wilman Rodríguez de Puerto Rico; Mauricio Camacho de Colombia y José Miguel Ortega de la República Dominicana.

of-am