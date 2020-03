SP reitera clínicas están obligadas a atender sospechosos de Covid-19

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró este sábado que las clínicas del país están obligadas a atender los pacientes que acudan a las emergencias con síntomas del coronavirus e inmediatamente notificar a la dirección provincial de Salud, quien procederá a su localización y sus comunidades.

“La notificación de casos y las pruebas realizadas es de naturaleza obligatoria para todos los laboratorios y centro de atención públicos o privados”, dijo.

Recordó que el sistema de rebote de pacientes está prohibido por ley.

Pruebas suficientes

Asimismo, Sánchez Cárdenas dijo que todos los centros del país tienen los medios para realizar las pruebas y que las direcciones regionales de Salud tienen los mecanismos que siguen operando efectivamente y que además se están habilitando nuevos laboratorios en Santiago, para servir en la región del Cibao.

Igualmente, dijo que adicional a la línea de asistencia 462, este lunes entrará en funcionamiento un nuevo sistema para la comunicacion de toda la ciudadanía con el Sistema Nacional de Salud para que el seguimiento sea más eficiente.

También, que se está habilitando una clínica en Santiago y otra en San Francisco de Macorís para que a partir de este lunes sirvan como área de aislamiento en los casos positivos de coronavirus.

Rechaza falsos rumores

El Ministro también salió al frente a lo que llamó abuso de falsas informaciones sobre los casos positivos y el número de fallecidos.

“Rechazo tajantemente el abuso que se está produciendo, desacreditando el Sistema Nacional de Estadísticas muy bien establecido y avalado internacionalmente que tiene la República Dominicana”, dijo.

Expresó que ni el gobierno ni el sistema de Salud tienen la más mínima intención de ocultar los datos sobre la enfermedad.

“En ese juego Salud Publica no va a entrar; hago un llamado a toda la ciudadanía a no prestar atención aquellos que tienen como propósito primordial generar pánico en la población y no dar respuestas concienzudas basadas en evidencias de cómo debemos conducirnos para enfrentar el Covid-19”, dijo.

