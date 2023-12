Sociedad de Neumología llama a retomar el uso de mascarillas

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Plutarco Arias, exhortó a retomar el uso de las mascarillas tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública.

El 25 de este mes esa cartera advirtió acerca del aumento de la circulación de virus respiratorios en el país, incluyendo la nueva variante Covid-19 JN.1.

El neumólogo indicó que la Sociedad que preside respalda la alerta de Salud Pública y que desde junio de este año advirtieron sobre el aumento de los casos positivos de Covid, la influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales.

Manifestó que su gremio observa con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a estas enfermedades.

EXHORTA A RETOMAR EL USO DE LAS MASCARILLAS

Arias exhortó a retomar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, en especial donde hay conglomerados de personas y llamó a protegerse a los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y personas con enfermedades.

“De igual manera, hacemos un llamado a acudir a los puestos de vacunación contra la influenza y el Covid, así como a completar el esquema de vacunación”, agregó.

El galeno enfatizó que las personas que presenten síntomas de “una simple gripe” deben visitar a su médico para recibir las debidas atenciones y el diagnóstico correcto del padecimiento.

Asimismo, llamó a no automedicarse y no asistir al lugar de trabajo para no comprometer la salud de los otros.

ESTADÍSTICAS

Arias presentó estadísticas actualizadas sobre las consultas de neumología, con un 26.2 % de pacientes con asma exacerbada; 11.9 % con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 11.4 % con bronquitis aguda; 9.7 % influenza y 7.8 % neumonía.

mpv