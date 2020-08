Sobre nuestros artículos

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York

A pesar de que siempre fuimos reporteros o redactores; sobre todo en Nueva York, el común de la gente no concibe que a un simple periodista de bajo perfil, se le publique artículos en medios impresos y digitales.

Siempre recibimos la interrogante de algunas personas que suelen preguntarnos si nos pagan, y qué beneficio recibimos cuando exponemos sobre algunos asuntos, aunque se trate de menudencias cotidianas con las que tratamos de dejar un mensaje.

Y es que, sino la mayoría, muchos entienden que el periodista que elabora artículos debe exhibir una vida más holgada; estar en una sala de redacción, y tener selecta y concupiscentes amistades. Asocian las chispas intelectivas con lo ostentoso. Les resulta chocante nuestra existencia casi en la inopia, y que seamos gente de a pie.

Aparte de decir que aquí estamos; publicamos en pocos medios porque no perseguimos nada. Poseemos un estilo pesimista, pero, es evidente que no somos eclécticos. Es decir, no somos neutrales. Pero no estamos de acuerdo con todos los sectores políticos, ya sean del oficialismo o la oposición.

Somos coherentes en precisar que no creemos en el sistema, por lo que necesariamente no tenemos que inmiscuirnos, exclusivamente, en temas de nuestra política vernácula, aunque no seamos indiferentes.

Tratamos de aclarar que para ser periodista y tener mínimas luces en nuestro libre pensar, no hace falta andar en un confortable vehículo; siempre estar bien ataviado, ni asistir a todas las conferencias o rueda de prensa. Pero mucho menos, departir todo el tiempo con presuntos intelectuales, y quienes persiguen notoriedad.

Disparamos a cualquier flanco. Como todos, exponemos nuestros escritos a modo de ensayo. Por lo que nuestros artículos son subjetividades que, por sencillos que sean, tratamos de presentar con objetividad, y nada más.

Por último queremos establecer que cual que sea la categoría, ejercer el periodismo no es lo que exhibimos conscientes o no, una buena parte de nosotros mismos, con la retorcida práctica de los últimos tiempos.

