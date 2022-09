Sobre la reelección de nuestro presidente Abinader (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

A – Mis lectores habrán notado que con frecuencia hago citas bíblicas para darle sustento a mis premisas políticas. No obstante, aun siendo agnóstico, soy un militante de la “teología de la liberación”, por ello, mis líderes espirituales vienen a ser grandezas como Helder Cámara y Oscar Arnulfo Romero, los cuales nunca fueron soberbios, ni altaneros, ni racista, como sí lo fue en su tiempo, su “excelencia reverendísima”, Nicolas López Rodríguez.

B – Este preliminar viene a colación, porque en la reelección de nuestro presidente Luis Abinader, jugarán un papel determinante los consejeros con las virtudes, atributos y capacidades, que el rey Salomón en su libro de los proverbios, recomienda deben tener los consejeros de un buen gobernante. Cito:

“En la multitud de consejeros está la sabiduría. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; más en la multitud de consejeros se afirman.

Atiende al consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio”

Sin dirección, la nación fracasa; el éxito depende de los muchos consejeros

C – Ahora bien…, tomando como referentes los proverbios del rey Salomón para la escogencia de los consejeros, entonces, para nuestro presidente Luis Abinader, ¿cuáles serían en este momento sus consejeros más idóneos? Para los asuntos de Estado son buenos consejeros, quienes entiendan los problemas y los resuelven con equidad, porque aman la justicia y como sugiere el rey Salomón, estos deben ser confiables, seguros, íntegros, éticos, morales, prudentes, humanistas, con vocación de servicio para con su pueblo, sin amor al dinero y a las canonjías que derivan del poder.

D – En la realidad política de una buena gobernanza, los consejeros idóneos y el gobernante correcto, forman un equipo, donde ambos reflexionan sobre lo que es mejor para el pueblo. Pero como la responsabilidad de los resultados, buenos o malos, recae sobre el presidente, entonces, este, no toma el consejo como una receta infalible, sino, que pondera otras alternativas posibles, para separar el grano de la paja. El simple todo lo cree – afirma Salomón- más el avisado mira bien sus pasos.

E – Tampoco – el gobernante, si es sabio – no requiere de la aprobación de sus propuestas para alimentar su ego, sino, que prudente y humilde acepta las sugerencias de sus consejeros. Al contrario, el gobernante narcisista, busca la aprobación “genuflexada”, dejando implícito en sus propuestas, que habrá represalias para quien piense lo contrario a sus ideas, en lo que, lógicamente, por miedo, vendrá la respuesta que el gobernante quiere recibir. En cambio, el gobernante sabio, no busca ser temido ni adulado, sino, que prefiere que le digan la verdad, aunque esta duela momentáneamente, que mentiras de cortesanos que disfrazan el problema, que se hacen para ganar simpatías y provocar halagos. Hecha estas aclaraciones, vayamos al tema de hoy.

Sobre la reelección de nuestro presidente Luis Abinader

1 – Si tomamos como ciertos los proverbios del rey Salomón, y lo confrontamos con los consejos que recibe nuestro presidente de sus actuales consejeros, entonces, podemos preguntarnos: ¿poseen esos consejeros la capacidad, confiabilidad, seguridad e integridad y las condiciones éticas, morales, humanistas y de vocación de servicio para con su pueblo, que alude el rey Salomón deben tener los consejeros?

2 – En el caso de nuestro presidente Luis Abinader, se sabe que sus consejeros en materia económica provienen de la oligarquía empresarial, de Hipólito Mejía y su sector; y hasta de Washington. Y en los asuntos sociales, la iglesia católica que se opone a la aprobación de “las tres causales”, sus consejos son determinantes. En este escenario, hay otros sectores que también hacen de consejeros, como es el caso de “Participación ciudadana” y ciertas ONG, pero los de abajo, las clases bajas, los obreros y chiriperos, y hasta gremios importantes como el de los médicos y maestros, se les hace difícil que se les oiga. Incluso, muchas veces, cuando estos gremios hacen protestas pacíficas por reivindicaciones laborales y económicas se les ha reprimido con dureza en la misma puerta del Palacio Nacional, algo impensable si los protestadores frente a la casa de gobierno fueran los integrantes de las 20 familias poderosas, que de hecho son dueñas de las riquezas y economía del país.

¿Por qué en este tiempo, hablo de estas cosas?

3 – Para que se dé la reelección, o que el PRM permanezca en el poder con cualquier otro candidato, necesariamente nuestro presidente Luis Abinader tiene que emplearse a fondo en la solución de los conflictos que han ocasionado los disgustos en los compañeros de la base y en un número significativo de sus dirigentes. Pero también, debe abocarse a la rectificación de políticas sociales y económicas, de las que reniegan los partidos la Coalición Democrática de Partidos e importantes sectores sociales (por ejemplo, “Participación Ciudadana”), que en las elecciones del 2020, contribuyeron en grande para llevar al PRM al poder. Las causas que originaron los problemas por los que está atravesando nuestro PRM, están ahí, a la vista de todos; no podemos taparlos con un dedo; y expongo estas causas y los problemas, porque hay una norma científica que establece: “El primer paso hacia la solución de un problema, es conocer la causa (o las causas), que originaron el problema. En esta exposición, iremos paso a paso.

4 – Es bien sabido, que no emplear a los perremeistas de la base y a sus dirigentes, ha traído muchos disgustos en este partido, y más cuando se objetó que entre nosotros no había gente con la capacidad para ocupar las posiciones y que por ello se dejó a los peledeistas o se nombró a otros que no tenían nada que ver con el triunfo del PRM. En este último renglón, están los que ingresaron a apoyar la candidatura de nuestro hoy presidente, tres meses antes de las elecciones del 5 de julio de 2020, cuando ya otros, por largo 8 años, habíamos hecho el trabajo que hizo posible que ganáramos las elecciones.

5 – En este grupo que pasó a apoyar a nuestro hoy presidente tres meses antes de las elecciones, se encuentran, Tony Peña Guaba, Neney Cabrera, Carlos mota, David Collado, los Salcedo, y muchos más. Pero lo más grave es, que cantidad de los favorecidos en este gobierno son personas que estuvieron hasta el último momento apoyando apasionadamente al PLD, o son amigos personales de José Ramón Peralta, Miguel Vargas o de Leonel Fernández. En este tenor tenemos a Danilo Rosario, que fue nombrado director del IAD; en razón de la falsedad, de que entre los miles de profesionales agropecuarios que apoyaron la campaña electoral que llevó al PRM al poder, no había uno solo, con la capacidad para ocupar aquella posición, lo que es – repito – algo totalmente falso.

6 – En los nombramientos a posiciones en el actual gobierno, el agrónomo Omar Benítez, es otro suertudo. Benítez, ministro de agricultura en el gobierno de Danilo Medina y amigo personal y socio comercial del grupo corporativo que encabeza José Ramón Peralta y compartes, fue favorecido por nuestro gobierno con 70 millones de pesos, para manejar el brote de fiebre porcina que apareció en el país ha mediado del 2021. Ahora la designación de este connotado dirigente peledeista-danilista, como coordinador de la comisión agropecuaria que se encargará de los preparativos de la “Cumbre Agropecuaria Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno” que se celebrará en nuestra RD en marzo de 2023, es otra bofetada que se les da a los profesionales agropecuarios que fueron los soldados en primera línea en la campaña electoral que llevó a nuestro presidente Luis Abinader al poder, mientras Omar Benítez hacia campaña feroz por el candidato de Danilo Medina, aportando ingentes recursos económicos de los que tenía en su ministerio.

7 – Con la susodicha designación de Omar Benítez, se repite otra falsedad y una afrenta, a los miles de profesionales agropecuarios que apoyaron la candidatura de nuestro hoy presidente, porque no es verdad, que entre nosotros no exista uno solo con la capacidad para encargarse de la preparación de tan importante cumbre. Mientras tanto, un profesional con la calidad y capacidad de Leonardo Fañas, que fue un elemento clave en el triunfo de nuestro PRM, se le ha desconsiderado y soltado en banda. A todo esto, también fue nombrado como Ministro de Agricultura, un productor de plátanos, que pocos conocíamos.

8 – Otra acción que ha generado gran malestar en nuestro PRM ha sido la recién pasada convención por delegados, que al decir de muchos, fue una convención de empleados, que con acuerdos de aposentos, sectores poderosos del partido, eligieron a quienes convenian a sus intereses particulares, cuando para darle sustento a la democracia interna del partido, dicha elección debió de hacerse mediante el voto universal de todos los perremeistas. Para justificar esta forma de elección, se han usado muchos subterfugios, pero ninguno ha sido convincente, porque parte de la cúpula que orquestó aquella convención por delegados, pasa por alto, que estamos viviendo en otros tiempos, en que las masas han dejado de ser ovejas brutas y mansas, porque la información y las cátedras políticas que reciben a través del internet, nutren el intelecto, y están al alcance de los ciudadanos más humildes de toda la nación. En este tiempo, hasta los limpiabotas tienen celulares inteligentes.

9 – Se suma al descontento existente, la escogencia de la nueva “Dirección Ejecutiva” del partido, y la forma antidemocrática en que se hizo. En esta escogencia primó una vez más, la fuerza de intereses particulares, ajenos a la democracia y a los deseos de la base.

10 – En esta ola de sinsabores, existe otro sector de ciudadanos independientes y de partidos que una vez nos apoyaron, que hoy están renegando de nuestro PRM, por la aplicación por parte de nuestro gobierno de políticas sociales y económicas de las que discrepan. Ellos desaprueban totalmente la cacareada unión pública privada de gobierno y empresarios, porque con sobradas razones de peso la consideran puro neoliberalismo, el sistema político-económico diseñado por las grandes corporaciones para apropiarse de los recursos naturales de los pueblos y de las empresas que brindan servicios estratégicos a la ciudadanía (electricidad, agua, transporte, salud, educación, vivienda, etc.), lo que ha provocado una enorme desigualdad, con iniquidad social en la distribución del ingreso. También, el neoliberalismo es malo, porque genera el deterioro acelerado del Medio Ambiente.

11 – De cómo afecta a nuestra nación la aplicación de esta política neoliberal, en los fideicomisos Punta Catalina y en los contratos del polo turístico en construcción en Bahía de las Águilas (en Pedernales), nos hablan profusamente mis parientes cercanos, Roque Espaillat y Wendy Berroa Espaillat.

https://youtu.be/8tJODHm7Rd0 En este enlace, Wendy explica con lujo de detalles, el por qué, ella y sus correligionarios se oponen al fideicomiso Punta Catalina. En otros audios, ella también explica, el por qué se opone al fideicomiso con que se quiere operar el polo turístico Bahía de las águilas y otros. Con iguales argumentos se opone Roque Espaillat a esos mismos fideicomisos.

12 – En nuestro país, la aplicación de la política neoliberal está ocasionando que importantes líderes provinciales, regionales y barriales, renuncien a nuestro partido, y que partidos que nos apoyaron en las pasadas elecciones presidenciales, no lo hagan para las del 2024, constituyéndose esta deserción y negativa en un gran lastre para la reelección de nuestro presidente Luis Abinader. En este tenor, el periodista y catedrático universitario Danilo Cruz Pichardo, publicó un artículo titulado: “Se tambalea reelección de Luis Abinader”, en el que explica las razones por las cuales, de no rectificarse a tiempo los yerros cometidos, la recurrencia de ellos, y las políticas neoliberales de nuestro gobierno, pueden sacar a nuestro presidente del poder y por corolario, a nuestro PRM. En este tenor, el abogado Alberto Tavárez, importante dirigente del PRM en Monte Plata y aspirante a senador por esa provincia, mediante un twitter, dejó saber que renuncia del PRM con el texto siguiente: “renuncio del PRM, porque el gobierno neoliberal de Luis Abinader se ha alejado de su militancia, y porque sus acciones administrativas solo benefician a los más ricos”.

13- En este escenario, con un partido dividido, maltratado y disgustado, con renuncias y protestas por doquier, sin el apoyo de la Coalición de Partidos y grupos cívicos que anteriormente nos apoyó, y para colmo de males, con líderes como Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Alberto Tavares en disidencia, en un ambiente con una carestía lacerante de la vida, agravada con la indignación que produce que los acusados de robarse miles de millones de pesos sean enviados a sus casas, como también seguir con la política neoliberal y nombrar los enemigos en posiciones importantes, son lastres, que como sostiene Danilo Cruz Pichardo en su artículo, ponen a tambalear la reelección de nuestro presidente Luis Abinader.

A modo de conclusión

A – En la actualidad se rumora una alianza entre el PLD de Danilo y el PRM. También se comenta una alianza entre Danilo y Leonel. Todavía no se sabe que hay de verdad en todo esto. Por otro lado, se está conformando una “Cuarta Fuerza” con los sectores que en las elecciones del 5 de julio de 2020, apoyaron a nuestro PRM, pero que ahora, por las razones ya expuestas, no están en eso de apoyarnos de nuevo.

C – En el complejo escenario político descrito, la reelección o la permanencia en el poder de nuestro PRM con cualquier otro candidato se hace cuesta arriba. La encrucijada es un hecho. No hay que ser un genio, para saber que en las elecciones de mayo de 2024 habrá una segundo vuelta, y que en esta ocasión por venir, el apoyo de esa “Cuarta Fuerza” que he referido, será quien determinará cuál será el candidato ganador en esa segunda vuelta; donde de hecho, esa “Cuarta Fuerza”, jamás dará su apoyo, ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina.

D – Ahora bien, si nuestro PRM sigue de conflictos en conflictos que no resuelve, y la convención para elegir el candidato presidencial que terciará en las elecciones de mayo 2024, no se hace por votación universal, ello dará lugar (una especulación mía), a que Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, renuncien del PRM, y entonces, ellos se integren a la “Cuarta Fuerza” que he reseñado, donde probablemente, uno de los dos seria del candidato presidencial de esa institución política y María Teresa Cabrera la candidata vicepresidencial. Si esta eventualidad se hace realidad, y le sumamos el rechazo de muchos ciudadanos al gobierno de nuestro presidente por su política económica neoliberal, más la inflación exacerbada de la canasta familiar, todo agravado con la inseguridad ciudadana que persiste y por una inmigración ilegal de haitianos que parece incontrolable, entonces, la “Cuarta Fuerza, se tornará en la verdadera opción de poder para mayo de 2024, porque en este tiempo, ni Leonel Fernández, ni el PLD (Danilo, Margarita, Abel Martínez, Domingo Brito, el gato Félix, etc.), jamás, nueva vez, serán opción de poder con el voto del pueblo dominicano.

E – Ante la encrucijada planteada, corresponde a nuestro PRM hilar fino para no ser desplazado del poder. Este es el momento en que nuestro presidente Luis Abinader tiene que valerse de los consejeros más idóneos; de aquellos que tengan las capacidades y virtudes de las que habla en sus proverbios el rey Salomón, es decir, de consejeros experimentados, confiables, prudentes, sensatos, seguros, íntegros, éticos, morales, humanistas, con vocación de servicio para con su pueblo, sin amor al dinero y a las canonjías que derivan del poder.

F – Entonces, si se escogen a los consejeros idóneos y se les escucha, estos deberán aconsejar a nuestro presidente Luis Abinader y a la “Dirección Ejecutiva”, lo siguiente:

Buscar por todos los medios la unidad y la armonía del partido, lo que implica dejar de emplear a los danilistas y leonelista, para en consecuencia emplear a los perremeistas, claro, ubicando a cada uno según sus capacidades.

Se hace impostergable buscar un entendimiento con Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Alberto Taveras y con todo dirigente, que ande disgustado y pensando en renunciar o irse del partido. En este tenor, también es de lugar darle a Leonardo Fañas, el lugar digno que él se merece en el sector agropecuario y en nuestro partido.

Que la elección del candidato presidencial a competir en las elecciones de mayo de 2024 por nuestro partido, se haga mediante una convención universal.

Que se le ponga freno al sector del partido que está comportándose como los incontrolables – que decía Balaguer – existían en su gobierno.

La actual “Dirección Ejecutiva” del partido, debe ser reestructurada, pero de manera democrática, para integrar en ella a los verdaderos militantes perremeistas con mentes revolucionarias y modernas y que les duela el pueblo.

Es prioritario que se abandone el neoliberalismo, el sistema político-económico, harto demostrado, que se apropia de las riquezas y de las empresas estratégicas que dan bienes y servicios a nuestro pueblo.

Por último, la inmigración haitiana hay que frenarla con determinación, por todos los efectos negativos que ella acarrea a nuestra patria, y la justicia debe continuar siendo implacable con los corruptos.

G – Si con humildad se aceptan estos consejos y se ponen en práctica con sabiduría, la reelección, o la permanencia del PRM en el poder con cualquier otro candidato, queda plenamente asegurada, de lo contrario, estaremos irremisiblemente perdidos. El que tenga oídos, que oiga…

Posdata

Con publicaciones como esta, donde gasto ingente cantidad de energía y muchas horas de intenso trabajo intelectual, solo busco la permanencia en el poder de nuestro PRM y que la reelección de nuestro presidente Luis Abinader sea un hecho, pero que se haga de manera democrática, para que tenga legitimidad ante Dios, ante pueblo y ante las naciones democráticas del mundo.