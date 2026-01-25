Sobre la gente sin capacidad para el pensamiento crítico

Miguel Espaillat

El pensamiento crítico, según la ciencia, es la capacidad de evaluar de manera objetiva la información disponible, analizarla desde diferentes perspectivas y llegar a conclusiones fundamentadas. Implica analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, así como cuestionar afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas. Implica un proceso que ayuda a organizar conceptos e ideas para llegar a una postura que nos acerque a la verdad sobre un tema, porque de manera racional hemos podido distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo objetivo y lo subjetivo. Para este resultado, el pensamiento crítico ejerce la curiosidad, consulta distintas fuentes, debate y reflexiona en torno al tema o problemática que estamos analizando, de modo que nos acerquemos a la verdad con la metodología científica y el debate de las ideas.

Importancia del pensamiento crítico

2 – El pensamiento crítico cumple un papel esencial en la vida académica, social y profesional. En la sociedad, favorece la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos. Además, protege contra la manipulación de la información, especialmente en un mundo saturado de noticias falsas y mensajes engañosos. En el ámbito personal, permite tomar decisiones más conscientes, resolver conflictos con empatía y mantener una mentalidad abierta frente a los cambios. Además, el pensamiento crítico se vincula con la innovación, la creatividad y el liderazgo, por lo que es una de las competencias más valoradas en entornos laborales.

Discurso del método de Descartes

3 – Cuando hablamos del pensamiento crítico, es imposible no asociarlo a la obra “Discurso del método” de Descartes. Es una obra fundamental escrita en 1637 que establece un método riguroso para la búsqueda de la verdad y sienta las bases de la filosofía moderna. En esta obra, Descartes aborda temas como la duda, la certeza, la razón y la relación entre la mente y el cuerpo. Además, propone que el conocimiento debe basarse en la razón y la duda metódica. En fin, Descartes propone que la búsqueda de la verdad debe realizarse a través de la razón y el método científico. Pero para usar este método, usted no puede ser un iletrado o un analfabeto.

4 – ¿En qué consiste el método científico?

El método científico es un proceso sistemático utilizado para adquirir conocimiento, resolver problemas y tener una aproximación a la verdad. Consiste en varias etapas fundamentales: Observación: Identificación de fenómenos o problemas. Formulación de preguntas: Planteamiento de preguntas claras y específicas. Hipótesis: Propuesta de posibles explicaciones basadas en la observación. Experimentación: Diseño y realización de experimentos para probar la hipótesis. Análisis de datos: Evaluación de los resultados y comprobación de la hipótesis. Este método es fundamental en la ciencia, ya que asegura que los resultados sean objetivos y reproducibles.

¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico cartesiano?

5 – El pensamiento crítico cartesiano no aparece de manera espontánea, sino que requiere de un proceso de formación y práctica constante, donde el estudio, la duda, la curiosidad y las interrogantes sean constantes. Esta metodología requiere hacerse preguntas y no conformarse con respuestas simples o únicas. Leer y contrastar información. Consultar diversas fuentes y puntos de vista antes de formar una opinión. Ejercitar la argumentación. Escribir, dialogar o debatir sobre temas de interés y fundamentar las ideas con razones claras. Practicar la escucha activa. Considerar de manera respetuosa y reflexiva las posturas de los demás. Analizar experiencias. Reflexionar sobre las propias decisiones y aprender de los aciertos y los errores. Exponerse a la diversidad cultural y de pensamiento. Ver películas, leer distintos géneros, participar en intercambios y conocer realidades diferentes, pero con una mentalidad abierta y libre de prejuicios.

Las diferentes etapas del pensamiento crítico cartesiano

6 – Conocimiento: Reconocer y recordar información. Comprensión: Entender el significado de la información. Aplicación: Usar la información en situaciones nuevas. Análisis: Descomponer la información en partes y examinarla. Síntesis: Combinar la información para formar nuevas ideas. Evaluación: Juzgar la validez y la calidad de la información. Interpretación de la información, análisis y síntesis, exposición de razones y evaluación de soluciones.

Condiciones intelectuales requeridas para ejercer el pensamiento crítico.

7 – Integridad intelectual: Utilizar estándares que guíen las acciones y pensamientos, tratando a otros con amabilidad y evitando daños. Independencia intelectual: Utilizar herramientas de pensamiento crítico y confiar en su propia capacidad para razonar, es decir, tener pensamiento propio. Perseverancia intelectual: Trabajar a través de dificultades y no renunciar a la búsqueda de soluciones. Empatía intelectual: Comprender y conectar emocionalmente con los demás, lo que ayuda a entender diferentes perspectivas. Curiosidad intelectual: Mantener un deseo constante de aprender y explorar nuevas ideas. (Leer mucho, tener pasión por la lectura y por el razonamiento intelectual).

A manera de conclusión

A – Percibo que, en este tiempo, el 70% de mis compatriotas, sin escolaridad y hasta con ella, se creen con la capacidad para opinar sobre lo que está aconteciendo en Venezuela y el resto del mundo. Si usted es de esa mayoría sin ningún conocimiento de geopolítica y geoeconomía, y por ello sin ningún dominio de historia universal y economía política, pero sí ha leído las cuartillas precedentes y ha asimilado lo que se requiere para tener un pensamiento crítico, y humildemente acepta su ignorancia y por ello su incapacidad para hablar con propiedad sobre el tema venezolano y de otros concernientes al desbocamiento de los imperialismos, entonces usted está en lo correcto.

B – Si por el contrario, usted es de las personas con baja escolaridad, que nunca ha leído un libro, que apenas puede hablar y escribir usando no más de 300 palabras, para colmo mal pronunciadas y mal escritas; pero que también, por razones congénitas y azares de la vida posee un celebro con atrofia en el área donde se desarrolla el pensamiento y el razonamiento, entonces, usted pertenece al grupo del 70% de dominicanos que no pueden interpretar lo que lee, por ende, muchos menos puede emitir y escribir conceptos correctos expresados con apego a la gramática y al saber científico, ya que se le hace difícil y hasta imposible, escribir una simple carta o una nota de compra para la pulpería o el supermercado.

C – En este contexto, ni hablar de la carencia del pensamiento abstracto, lo que impide al carecido de este don no poder discernir sobre problemáticas complejas como la de Venezuela, que envuelve la geopolítica, la geoeconomía y otras ciencias.

D – Si por casualidad de la vida usted pertenece a este último grupo, por favor, haga un esfuerzo y deténgase a pensar para que pare su tendencia patológica de creer que lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada. No caiga en el mundo de los tontos y estúpidos que refieren Aristocles, Platón, Albert Einstein, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Carlos M. Cipolla, entre otras grandes figuras de la ciencia y la filosofía que han contribuido con su saber al desarrollo y emancipación de la civilización humana. De nuevo les pido: deténganse a pensar, para que no caigan en ser usados por la oligarquía y sus medios de comunicación que explotan su ignorancia. No caiga en la aberración de amar al opresor y odiar al oprimido, quien en el sistema capitalista viene siendo usted mismo.

JPM

