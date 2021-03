Sobre la conspiración contra Faña y nuestro gobierno

1 – El PLD llegó al poder en 1996 con Leonel Fernández de presidente. El primer Secretario Administrativo de la presidencia de ese gobierno lo fue Diandino Peña. A los pocos meses de iniciada aquella gestión, Diandino compró una flota de yipetas sin concurso, es decir, de forma irregular, con una sobrevaloración del costo de compra. De inmediato, el subsecretario administrativo de la presidencia, en aquel entonces, Miguel Solano, denunció públicamente aquella irregularidad. Ipso facto, Leonel lo canceló y fue proscrito del PLD y de la administración pública. Nunca más el honrado y bien intencionado con el país Miguel Solano, fue empleado por Estado en ningún otro gobierno, razón por la que tuvo que abandonar el país, para poder seguir subsistiendo.

2 – Hoy, 25 años después, pero en otro escenario, y por razones aparentemente diferentes, con la prisión de Leonardo Faña solo se busca venganza y destruir a un hombre bueno, honrado y trabajador que representa un escollo para los corruptos del PLD, tal como se hizo con Miguel Solano. Esta deleznable acción es llevada a cabo por la justicia del PLD, pero en un gobierno del PRM, porque no olvidemos, que el grueso de los funcionarios judiciales actuales, son puestos por el PLD, los cuales, anteriormente a sus nombramientos, habían sido fundadores y miembros activos de ese partido de corruptos ladrones.

3 – Sepultar en vida a Faña, le está saliendo relativamente fácil a los interesados en ese objetivo, puesto que, por las razones precedentes, la justica dominicana aún obedece a las directrices que tras bambalinas le trazan a los jueces, quienes los llevaron a esas posiciones, con el fin de asegurarse la impunidad ante cualquier acusación penal o de otra índole, o para destruir a quien ellos quisiesen. Pero también, la conspiración aludida le está saliendo fácil a sus promotores, porque dentro del PRM cuentan con un confabulado, que siempre ha demostrado empatía con los miembros de esos grupos, y estar a su servicio. Es alguien con la mentalidad de Báez, Santana, Trujillo y Balaguer.

4 – En el caso de Faña, los hechos hablan por sí solos. Luis Henry Molina Peña, presidente de la Junta Central Electoral, es fundador del PLD y compadre de Danilo Medina; y el Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrado José del Carmen Sepúlveda, quien ordenó la prisión de Faña, es fundador del PLD y amigo de toda la vida de José Ramón Peralta, puesto que ambos son nacidos y criados en Constanza, por lo que ambos son amigos íntimos desde la niñez. Los dos fueron a la misma escuelas y liceo de su pueblo. A ellos los une los lazos indisolubles de aquel compartir de los días gloriosos y felices de la infancia, de la adolescencia y juventud, algo que en el alma, pesa más que el agua. Y en día de hoy, los une la práctica de la corrupción.

5 – Para nadie es un secreto, que Leonardo Faña enfrentó la poderosa mafia que operaba controlando el sector agropecuario en el gobierno del PLD, principalmente el Ministerio de agricultura, el IAD y el Ministerio de Medio Ambiente. Entre esas tres carteras se mueven negocios que generan miles de millones de pesos y dólares a quienes intervienen en ellos. Agricultura otorga los permisos de importación de los rubros agrícolas que cuando hay baja producción se encarecen, cosa que le ha producido una millonada a los integrantes ese grupo, entre ellos, principalmente a José Ramón Peralta, con la importación de ajo y habichuelas, y luego con venta especulativa de los mismos en el mercado nacional y haitiano.

6 – De los otros integrantes de esa banda asaltantes del Estado, las diabluras de Ángel Esteves cuando fue Ministro de Medio Ambiente, fueron siniestras para el país. Y el IAD, interesa a ese grupo y a los emporios turísticos, porque codician las tierras de esa institución para sus proyectos turísticos y otros negocios, como es caso de los arrendatarios del Ingenio Barahona, los cuales diligencian con malas artes, despojar a los campesinos de las parcelas asignadas a ellos por el IAD en esa región, para sembrarlas de cañas, a lo que Faña se ha opuesto. La historia judicial y codicia de Bahía de las Águilas, nos puede dar una idea, de la importancia de tener en el IAD, a un funcionario títere y pelele, y no a un Faña.

7 – En los meses de campaña electoral, fue publica la oposición y denuncias de Leonardo Faña contra las mafias de ese grupo de funcionarios palaciegos y ministros que hacían riquezas desmesuradas, importando ajo y habichuelas, y otros rubros agrícolas, y especulando con ellos. Pero también, Faña denunció el engaño de las mal llamadas “Visitas Sorpresas”, que como sabemos, de sorpresa no tenían ni un pelo, pero si mucho de engaño y populismo del más canalla.

8 – En este contexto, para darnos cuenta de la conspiración contra Faña, solo hay que apelar a la lógica, y a la mayéutica de Sócrates para por simples preguntas llegar a certeras conclusiones.

¿En la justicia peledeista, el Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda u otro, dictarían prisión contra un peledeista por la misma acusación que pesa contra Faña? Tengo la certeza que no, máxime cuando ya la querella había sido retirada por la misma querellante.

9 – ¿Hay más motivos penales en Leonardo Fañas, que en José Ramón Peralta y otros de su cofradía, que robando a diestra y siniestra han desfalcado al país, para que sea Faña el reo y condenado de la justicia, y no aquellos?

10 – En antaño fueron los Trinitarios las víctimas de los traidores, entre ellos, condenados al exilio o a ser fusilados, Duarte, Sánchez, María Trinidad Sánchez, Juan Isidro Pérez, José María Serra, Antonio Duvergé, Tomás de la Concha, los hermanos Puello, Pepillo Salcedo, Manuel Rodríguez Objio y decenas más de aquella generación de hombres ilustres y verdaderos patriotas.

11 – Guardando la debida distancia, ¿hasta cuándo, los hombres y mujeres más honestos de la Republica, como Miguel Solano y Leonardo Fañas, seguirán siendo víctimas de las maquinaciones de los verdaderos traidores a la patria?

¿Por qué, también hablo de una conspiración contra el gobierno de Luis Abinader?

12 – El caso Faña, ha generado un disgusto mayor y pesar enorme en el grueso del pueblo, y en el PRM, muy especialmente en el sector agropecuario donde entre los profesionales del agro y los campesinos, Faña es un líder que disfruta de gran prestigio, respeto y aprecio, precisamente, porque saben que es un hombre de valores, que se ha jugado hasta la vida, para defender el patrimonio y la democracia de nuestro pueblo.

13 – Es bien sabio, que el PLD, incluyendo la gente de Leonel, apuestan a desestabilizar el gobierno que encabeza Luis Abinader para poder pescar en rio revuelto. En este rastrero laborantismo politiquero, la acusación contra Faña es parte de esa conspiración. Ellos saben, que hay agrupaciones integradas por miles de hombres y mujeres del campo, que están dispuesto a protestar en todo el país y hacer huelgas, en apoyo a Fañas. También son parte de esta conspiración, los desalojos abusivos que se están llevando a cabo contra gente paupérrima, a las cuales, sin ninguna consideración al ser humano, los dejan a la intemperie, después de haberle destruido sus ranchitos y hasta demolerle sus pocos enseres, lo que ha generado un disgusto enorme entre los miles de pobres afectados por esta cruel situación, la cual es estimulada por los peledeistas (danilistas y leonelistas), que quieren vientos y tempestades azotando nuestro gobierno. También, el alto costo que están experimentando los alimentos de primera necesidad, son parte de la susodicha estrategia conspirativa. Y vendrán otras maquinaciones. Los grave y triste del caso es, que dentro de nuestro partido hay “Caballos de Troya”, que se presten para semejante jugada antipatriótica.

14 – Ahora bien, ante una maquinaria judicial diabólica, controlada por un PLD maquiavélico, que busca desestabilizar nuestro gobierno para derrocarlo, nuestro presidente no puede ser más papista que el papa, y dejar que a Faña esos tiburones y buitres lo devoren, porque actualmente no es verdad, que hay un sistema de justica totalmente independiente, puesto que como hemos demostrado, la balanza de la justicia no está en manos de la diosa Temis, sino en manos del PLD.

15 – Ante esta circunstancia, nuestro presidente no puede pecar de ingenuo. Para conjurar la misma, él tiene que hacerles frente a estos conspiradores, y no dejar que se salgan con las suyas, de lo contrario, ellos seguirán ganando batallas con una suma de conspiraciones como esas, con las que al final, si no los contrarrestamos, nos ganarán la guerra. Balaguer, y el PLD después, se mantuvieron en el poder, porque supieron manejar los intríngulis de la politiquería, en una sociedad atrasada como la nuestra, donde la traición, las intrigas y la cizaña, son las armas de los enemigos, razón por la cual, a ellos hay que enfrentarlos con inteligencia, con astucia y sabiduría, pero también con firmeza, con mano dura, porque sino, nos aplastan.

16 – Ante estas diabluras, razonemos: – El PLD nunca condenó a uno de suyos, y estos sí, que hicieron barbaridades contra la patria, tan depravadas éstas, que una buena justicia los condenaría a fusilarlos. ¿Entonces, porque nosotros en el poder, tenemos que permitir que a uno de los nuestros, que es noble, serio, honrado y trabajador, sea deshonrado y destruido, precisamente por una justicia puesta por las escorias humanas que con sus robos han desfalcado al país? ¿tiene esto sentido o algo de justo? Si validamos, las decisiones ominosas de la injusticia del PLD, también tendríamos que validar las injusticia de Báez, Santana, Trujillo y Balaguer y aceptar como bueno y valido, los fusilamientos que ellos hicieron de los que sabemos que fueron próceres de la patria.

A modo de conclusión

A – La justicia actual está en manos de un PLD perverso y exageradamente ricos y poderosos, por ello, no podemos permitir que se impongan sus injusticias elaboradas en conciliábulos, porque no revelarnos contra ello, sería confabularnos con lo sucio y nefasto sin presentar batalla. Entonces, estaríamos perdidos, porque por nuestra abulia y cobardía, habremos permitido que se enseñoree la injusticia. En el caso de Faña, José Ramón Peralta y sus socios, ya están riéndose con la muela de atrás; permitir que esta burla siga ocurriendo, remitiría el mensaje al país, de que le hemos fallado, con nuestra “Promesa de Cambio”.

B – Por todo lo precedente, nuestro gobierno no puede permitir que un buen hijo de la patria como Faña, sea destruido por una justicia perversa a cargo de peledeistas, también, perversos.

¡Que ironía, Faña preso y degrado!, mientras cientos de peledeistas con la impronta de ladrones de siete suelas, permanecen libres disfrutando de todo lo que se han robado. Me refiero a Leonel Fernández, Danilo Medina, Félix Bautista, Diandino Peña, Víctor de la Rúa, José Ramón Peralta, Euclides Gutiérrez Félix, Abel Martínez, Felucho Jiménez, Francisco Javier García, Radhamés Camacho, Roberto Rosario, Temístocles Montás, el Penco Gonzales Castillo, Los hermanos y cuñados de Danilo, Toribio Peña Jaqués, Radhamés Camacho, Jean Alain Rodríguez, Ángel Rondón, Rubén Jiménez Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Andrés Navarro, Bauta Rojas, José del Castillo Saviñón, Luis Gómez Diaz, Carlos Amarante Baret, Salvador (Chío) Jiménez, Quique Antún, Julio Cesar Correa (el vegano de Edenorte), algunos militares retirados como Rubén Paulino Sem, entre otras tantas decenas de individuos deleznables, que se han enriquecidos con el dinero de un pueblo, cundido de precariedades.

C – ¡Que paradoja de la vida! -, con pocas excepciones, en nuestra República solo los más ladrones, grandes asesinos y sirvenguenzas, han ocupado los altos estamentos del poder. Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Hilarión Heureaux Lebert (Lilís), Trujillo, Balaguer, Leonel, Hipólito, Leonel, etc., mientras las figuras con valores excelsos como, Ulises Francisco Espaillat, Juan Bosch y Antonio Guzmán, solo han sido aves de paso. ¿Hasta cuándo los buenos y verdaderos dominicanos seguiremos permitiendo esta aberración?

D – Recordemos que a Don Antonio Guzmán las fuerzas oscuras de la nación lo quisieron tumbar, pero él supo frenar en seco las conspiraciones en su contra; al contrario, Juan Bosch no enfrentó con firmeza y determinación a sus conspiradores, y fue derrocado. Estos ejemplos nos ilustran de lo que le puede pasar a un gobierno, cuando no enfrenta como es debido, las fuerzas diabólicas que lo adversan.

E – Los hombres como Leonardo Faña en nuestro gobierno, constituyen una garantía de que haremos las cosas bien, tal como la prometimos al país en la campaña electoral presidencial; por ello, salvar a este excelente profesional agropecuario de las maquinaciones diabólicas en su contra, orquestadas por la maquinaria judicial satánica del PLD para sacarlo de circulación, tal como hicieron con Miguel Solano, conlleva una firme decisión política de Estado, que sería correctísima.

E – Ante esta situación, debemos despabilamos para desarticular la conspiración en marcha contra nuestro gobierno y Faña. Si no actuamos a tiempo respondiendo con hechos concretos como la situación lo demande, los buenos y verdaderos dominicanos de hoy, el PRM y el gobierno de Luis Abinader, terminaremos todos siendo víctimas de las maquinaciones de aquellos demonios, lo que también conllevaría, que paguemos por igual, justos y pecadores. Que después, cuando estemos llorando en el muro de las lamentaciones, llorando como mujeres lo que no supimos defender como hombres, no se diga, que alguien no alertó sobre la hecatombe que podría sobrevenir, no actuar con firmeza.

El que tenga oídos, que oiga…

