Sobre corruptos preferidos de Abinader (OPINION)

EL AUTOR es político. Reside en Santo Domingo.

Creo que la Procuradora Miriam Germán es independiente de todos los poderes y creo que es cierto que el Presidente Abinader nunca se ha atrevido a hacerle sugerencias. No puede hacerlo sin pagar un costo político de consecuencias imprevisibles.

Pero el gran problema es otro: desde la jefatura del Estado, desde poderes como el empresarial, el policial-militar y el imperial, se influye de diferentes maneras en el sistema judicial y no necesariamente a través de presiones directas a la más alta jerarquía de la correspondiente institución del sistema judicial. Los “recados” y “orientaciones”, como la inducción para centrarse en determinados casos y excluir o posponer otros, pueden hacerse por otras vías, involucrando otras personas y con otros medios y recursos.

Aplaudimos con las dos manos y los dos pies las Operaciones Anti-pulpo, Coral, Coral 5-G, Medusa y Falcón. Felicitamos la contundencia de ese esfuerzo. A la mafia danilista y a las diversas narco-redes hay que darles duro, pero sin obviar las mafias leonelistas, balagueristas y oligárquicas; sin dejar a un lado la narco-política al más alto nivel y la criminalidad policial-militar de todas la pinta. Y en ese plano hay serios déficits que me obligan a hacer algunas preguntas decididamente jodedoras:

¿Por qué tantas largas o tanta indiferencia frente a casos como los de ANTENA LATINA, SAN SOUCI, EGES-HAINA, EGE-ITABO, COGENTRIX, COASTAL-MAFIA PROPANO, DIANDINO, SUPER-TUCANOS, PRM-LOPEZ-PILARTE-GUTIERREZ, CONTRATO-ESTAFA BARRICK GOLD, DELITOS AMBIENTALES DE GRANDES EMPRESARIOS, MAFIA CONGRESUAL?

¿Por qué no se sanciona la violencia de género y a los fiscales cómplices a todos los niveles? Igual los tantos casos de violencia y criminalidad racista anti haitiana? ¿Por qué evadir las investigaciones sobre los vínculos presidenciales y de altos dirigentes políticos, policiales, militares y empresariales en narco-casos tan relevantes como los de Arturo Del Tiempo Márquez, Nelson Solano, Quirino, Toño Leña, Figueroa Agosto, Cesar El Abusador, familia López Pilarte? ¿Por qué? …Si abundan las denuncias y las evidencias, si sobran los barriles y barrilitos, los partidos y partiditos embarrados de lodo y pus.

¿Es acaso verdad que “ya no hay intocables” y que ya “no existen vacas sagradas”? Con este cuadro por delante me permito darle mi opinión: eso de que no hay ni intocables ni vacas sagradas es puro cuento. Estas preguntas jodedoras no necesitan respuestas, ellas se responden a sí mismas y evidencian que este Estado, este sistema constitucional, este Gobierno y el de EEUU que lo tutela y dirige la política antidroga a su conveniencia, están estructurados para preservar a sus corruptos preferidos y garantizarles impunidad. ¡Y son tremendos jorocones!