SNS entrega equipos y supervisa obras hospitalarias

La entrega de los equipos

SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana. – La dirección del Servicio Nacional de Salud (SNS), realizó este jueves y viernes una visita a hospitales de la región Este, donde entregó equipos médicos valorados en más de 965,000 pesos.

Durante la jornada, el director del SNS, Dr. Mario Lama, acompañado de otros funcionarios, estuvo en los centros Dr. Antonio Musa y Provincial Dr. Oliver Pino, en San Pedro de Macorís.

El Hospital Antonio Musa recibió una bandeja de ortopedia, mientras que el Oliver Pino obtuvo un monitor de signos vitales de cinco parámetros con base de pared y un ultrasonido de tres transductores con impresora térmica y UPS.

Esos medios reforzarán diagnósticos y servicios especializados en beneficio de la población.

VISITA A LA ROMANA

Después la comitiva viajó a La Romana, donde supervisó los hospitales Villa Hermosa, Francisco Gonzalvo y Arístides Fiallo Cabral.

En el Fiallo Cabral constataron los avances de la nueva sala de Emergencia y el Bloque Quirúrgico, ya en fase de equipamiento, cuya inauguración está prevista para la próxima semana.

“Estamos haciendo un recorrido por la región Este: San Pedro, La Romana e Higüey. Queremos garantizar que, mientras avanzamos en las obras, la población continúe recibiendo servicios de salud”, expresó Lama.

EN LA ALTAGRACIA

La gira continuó este viernes en la provincia La Altagracia, con visitas a los hospitales Municipal de Verón, Traumatológico de Higüey y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA), que también

recibieron equipos médicos de alta tecnología.

Lama reiteró que el SNS está comprometido con la entrega a los centros hospitalarios de equipos modernos para servicios de salud oportunos y con calidad en todo el país.

