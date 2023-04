Situación penosa del PLD (OPINION)

EL AUTOR es abogado y periodista.

Por LEANDRO ORTIZ DE LA ROSA

Recientemente, vi una foto que tuve a compartir del muro de Facebook, de nuestro gentil amigo y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro por demás del Comité Central de esa organización política. En la foto se observa la imagen de Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño en el centro; todos muy bien sonrientes y sin poses, donde el señor Díaz escribió “Cuando éramos compañeros”. Las comillas son mías.

Me llamó tanto la atención la foto y la expresión que de inmediato me surgieron las ideas y la compartí. A seguida escribo “Mi amigo Rudy Díaz, el PLD se encuentra como esas mujeres de tiempo atrás, épocas en que antes una mujer que perdían su imagen, su dignidad por el hecho de que el marido le encontró pegando los cuernos, le era difícil encontrar otro hombre que hiciera algo por ella”.

Así penosamente está nuestro PLD. Sin Poder, Sin Credibilidad, Sin Dignidad y con las mismas gentes y exfuncionarios que se hicieron ricos en el Estado, dirigiendo su estructura, por la razón de que los principales líderes están presos o con expedientes ellos y su familia.

La gente despertó, ahora ellos se han apoderado de la estructura del partido porque unos entienden le genera inmunidad y también porque en ella está la manera de cómo administrar los grandes millones que obtienen a través de la Junta Central Electoral en las elecciones venideras.

Tal y como dijo un destacado periodista que «El expresidente entendió que el PLD era un colmado de él, sus amigos y demás familiares». En verdad qué así no se puede, porque no hicieron lo que debieron hacer, pero ya perdieron esa oportunidad y, mucho más ahora que no se puede originar un entendimiento, cuando en su momento debió hacerse con Leonel Fernández lo que ha desencadenado en rencores de ambas partes.

Hacemos la siguiente reflexión fundado en los resultados de encuestas de alto prestigio donde dan cuenta de que ahora tampoco trae resultado positivo una alianza, ya que la FUPU es un puñito que tal vez juntos no lleguen al 50 % más un voto; lo que evidentemente traerá que los actuales ladrones y corruptos del presente gobierno se queden en el poder.

Visto el panorama actual y los que se observa en centro América y el Caribe y varios países latinoamericanos, habrá que esperar que ellos se desgasten y ver que fuerza emerge que no sea ni uno ni otro.

